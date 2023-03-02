MECLİS ÜYESİ ATALAY TALAYKURT'UN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Ergün Yahat

Yeniboğazici belediyesi meclis üyesi Atalay Talaykurt'un babası Osman Talaykurt'un ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Atalay Talaykurt acı haberini sosyal medyadan duyurdu;

Canımız babamızın kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz cenazemiz bugün 2 mart öğlen Yeniboğaziçi Yeni Camisinde kılınacak cenaze namazına müteakiben Yeniboğaziçi kabristanlığında ebedi istirahatlerine defnedileceklerdir. Tüm dost, akraba ve sevenlerimize üzüntü ile duyurulur.

Nur işinde yat koca çınarım ….