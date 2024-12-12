Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi'ni ele almaya bugün de devam ediyor.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 13.00’te başlayan toplantıda, ilk olarak 6 milyar 298 milyon 900 bin TL’lik PGM bütçesini ele almaya başladı.

Gündemde ayrıca Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri bulunuyor. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı için 600 milyon TL, GKK için 5 milyar 400 milyon TL ve İçişleri Bakanlığı için 4 milyar 852 milyon 810 bin TL’lik bütçe öngörülüyor.