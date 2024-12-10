Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurumların bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün 1 milyar 969 milyon 523 bin TL’lik Başbakanlık, 1 milyar 661 milyon 500 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), 500 milyon 986 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 571 milyon 359 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 20 milyon 638 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ve 10 milyon 105 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri ele alınacak.