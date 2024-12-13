Rekabet Kurulu 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Meclis’te oy çokluğuyla kabul edildi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki 19 milyon 83 bin TL’lik Rekabet Kurulu 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okudu ve tasarının komitede oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

-Özdenefe

İlk sözü alan Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Rekabet Yasası hakkında bilgi verdi.

Rekabet Kurulu'nun 5 üyeden oluştuğunu dile getiren Özdenefe, üyelerin atanmasının ardında üyelerden birinin Bakanlar Kurulu kararı ile başkan olarak görevlendirildiğini söyledi.

Üyelerin nasıl atandığını da anlatan Özdenefe, Rekabet Kurulu'nun internet sayfasında detayların bulunduğunu, bakıldığında sadece iki üyenin özgeçmişinin görüldüğünü ve diğer üyelerin halen işlenmediğini söyledi.

Fazilet Özdenefe, Bakanlar Kurulu'nun Rekabet Kurulu'na başkan atamasının kantığında sıkıntı olduğunu anlattı.

Bu hataların yapılmaması gerektiğini dile getiren Özdenefe, kurulun rekabetle ilgili en son kararının bir önceki başkanın döneminde 2023 Haziran ayında bir kararı olduğunu kaydetti ve daha sonra bir karar olmamasıyla ilgili bilgi istediğini söyledi.

Özel okul işletmelerinin önemli olduğunu ve mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Özdenefe, özel okulların fiyatlarıyla ilgili konuyu neden Rekabet Kurulu’nun ele alamadığını ve Rekabet Kurulu’nun bir buçuk yıldır önünde bulunan bu konuyla ilgili neden bir raporlama yapmadığını sordu.

Özdenefe, kurulun yeni başkan döneminde hiçbir karar üretmemesinin açıklanmasını istedi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, Kurul’un yapısının “sakat” olduğunu defalarca söylediğini kaydetti.

Memlekette enflasyonun dizginlenemez halde olduğunu dile getiren Solyalı, Türkiye Cumhuriyeti ile TL’nin Kıbrıslı Türklere hayatı pahalı hale getirdiğini, orada verilen kararlarla burada ceza kesildiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kapatılması gerektiğini savunan Solyalı, bu bakanlığın yerine başka çalışan bir bakanlığın kurulması gerektiğini kaydetti.

Solyalı, dar gelirli insanların yaşadığı sıkıntıları aktararak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın küçük ve orta işletmeler için hazırlanmış bir paketini duymadığını dile getirdi; plansız, programsız bir noktaya gelindiğini söyledi.

Rekabet Kurulu’nun benzer gerekçelerle birçok kararı bozduğuna işaret eden Solaylı, sürekli bozulan kararlar nedeniyle yapılamayan ihalelerle zaman ve mali kaynak kaybı yaşattığını kaydetti

Solyalı, Rekabet Kurulu’nun çalışması halinde güzel ve geniş bir yasası olduğunu dile getirerek, özel eğitim kurumları, kiralar, sağlık alanları ve GSM haberleşmede yapılan artışı eleştirdi ve gerekenin yapılmasını istedi.

Rekabet Yasası'nın belli alanlara müdahale etmesi gerektiğini ve yapmaması halinde de görevde ihmal yaratıldığını dile getiren Solyalı, Kurul'u elindeki yetkileri kullanmaya davet etti.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarı üzerinde görüşmeler tamamlandı. Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 27 kabul 4 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Meclis bütçe görüşmelerinde bugünkü programını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu pazartesi Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi bütçelerini görüşecek.

Bütçe görüşmeleri 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.