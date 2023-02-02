Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, ilk olarak “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay)” yasa tasarısını görüştü, tasarı oybirliğiyle onaylanarak Genel Kurula sevk edildi.

Komite daha sonra ikinci gündem maddesi olarak “Vakıflar İdaresine Ait Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 Evlek 3 bin 500 ayak kare alanındaki Emlake Yapılan Yatırıma İlaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de Yapılması için 49 Yıllığına Near East University Ltd.’ye Kiralanmasına” ilişkin karar tasarısının genel görüşmesine devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Vakıflar İdaresi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden temsilciler katılarak görüşlerini komiteye aktardılar.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.