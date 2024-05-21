Dinçyürek: “Girne Hastanesi’nin bitmesinin ardından Akçicek Hastanesi’ni yaşlılara yönelik bir merkeze dönüştürmeyi planlıyoruz”

İncirli: “Kamu hastanelerinde yaşlılara öncelikli hizmetler verilmeli”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla devam ediyor.

Konuşmalarda, sağlık hizmetlerine yaşlı hastaların erişiminde yaşanan sıkıntılar ve devletin bu konudaki çalışmaları ele alınıyor.

-İncirli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, yaşlı hastaların sağlık hizmeti alırken yaşadığı zorluklara dikkat çektiği konuşmasında, yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkede yaşlı dostu düzenlemeler yapılması gerektiğini; bunların başında ise yaşlı dostu hastanelerin gelmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, sağlık hizmetlerinden en fazla yararlanan kesim olan yaşlılara yönelik hastanelerde park yeri ve bekleme salonu gibi hizmetlerin olmadığını, randevu alırken yaşlılara öncelik verilmediğini, yaşlıların hastaneye gelmelerinde veya hastane içerisinde hareketlerinde aile yakınlarından birine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bir yaşlı hasta ve hastanın yakını için hastanede geçirilen bir günün “korkunç yorucu bir gün” olduğunu savunan İncirli, bu sorunları çözecek makamlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Yerel yönetimlerin de bu alanda önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan İncirli, hastaların taşınması gibi hizmetlerde yerel yönetimlerin bazı destekler verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi; Sağlık Bakanlığına da hastaların erişimi konusunda hizmetlerini artırması çağrısında bulundu.

Milletvekili İncirli, yaşlı hastaların bilgiye erişimde de sıkıntıları olduğuna işaret ederek, hastaların hangi yaşta olursa olsun, hastalıkları hakkında bilgi edinme hakkı olduğunun altını çizdi.

İncirli, kamu hastanelerinde yaşlı birimleri ve yaşlı destek masaları kurulmasının önemini vurguladı.

- Dinçyürek: “Sağlık hizmetlerini ada genelinde yaygınlaştırarak, merkezlerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyoruz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Milletvekili İncirli’nin konuşması üzerine söz alarak, İncirli’nin ifade ettiği tedbirlerin, çağdaş, alt ve üstyapıları tamamlanmış, sosyal devletlerin alması gereken tedbirler olduğunu ifade etti. Dinçyürek, ancak bunların sağlanabilmesi için, mevcut durumda yoğunluğun belirli merkezlerde olmasından dolayı rutin hizmetlerin verilmesinde aksamalar yaşadığını kaydetti, şu anda bu birimlerde ifade edilen çağdaş hizmetlerin verilmesinin beklenemeyeceğini belirtti.

Başlattıkları projelerle ada genelinde sağlık hizmetlerini yayma ve merkezlerdeki yoğunluğu azaltma çabası içinde olduklarını söyleyen Dinçyürek, geçen hafta Lapta Sağlık Merkezi ve Değirmenlik Sağlık Merkezi için ihaleye çıkıldığını açıkladı, Maraş Sağlık Merkezi için haftaya ihaleye çıkılacağını hatırlattı.

Diğer bölgelerdeki sağlık merkezlerinde de birçok hizmetin geliştirilmeye başlandığını ifade eden Dinçyürek, bunun yanında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki birimlerin yenilenmesi için çıktıkları ihaleye dikkat çekti.

Girne Hastanesi’nin yılsonu tamamlanacağını, Mağusa Hastanesi’nin hizmetlerinin de yakın zamanda üst noktaya gelecek duruma getirileceğini söyleyen Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin bu adımlarla yaygınlaşmasıyla, Milletvekili İncirli’nin dile getirdiği hizmetlerin yaratılması için ortamların yaratılıyor olacağını kaydetti.

- “Adımlarımız yakın zamanda toplum tarafından hissedilecek”

Bakan Dinçyürek, bu sürede tıbbi cihaz alınımına gidildiğini, teknik donanıma yatırım yapıldığı, personel istihdamı gerçekleştiğini, merkezlerin desteklendiğini ve hizmetlerin ada genelinde yaygınlaşması politikası belirlediklerini belirterek, yakın zamanda bunların toplum tarafından hissedileceğini söyledi.

Hedef olarak belirlenen 20 ambulansa da yaklaşıldığını bildiren Dinçyürek, haziran sonu gelmeden 112’yle ilgili yasanın da iktidar ve muhalefetin iş birliğiyle Meclis Komitesi ve ardından Genel Kurul’dan geçmesi dileğinde bulundu; bu şekilde insan kaynakları alanındaki eksikliklerin tamamlanabileceğini kaydetti.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers’ın, yaşlı bakımevi ve huzurevi gibi kurumlara yönelik teşvik ve alternatifler üzerine sorusunu da yanıtlayan Dinçyürek, sorunun ciddiyetinin farkında olduklarını belirterek, Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlanmasının ardından Girne Akçiçek Hastanesi’ni çeşitli birimleriyle bu kapsamda kullanılabilecek bir merkeze dönüştürme planları olduğunu söyledi. Dinçyürek, bu alanda üzerlerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

- İncirli: “65 yaş üzeri hastanelerden hizmet alamıyor… Görevde olanlar sizlersiniz”

Sağlık Bakanı’nın ardından yeniden kürsüye çıkan CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli de, Bakan Dinçyürek’in konuşmasında “yaşlılara yönelik” olmak yerine “genel” konulara değindiği gerekçesiyle eleştirdi. İncirli, “65 yaş üzeri, emekli olan, bu ülkeye hizmet vermiş olan insanlar hastanelerden hizmet alamıyor. Görevde olan sizsiniz. Bu görevlerinizi size hatırlatmak mecburiyetindeyiz.” dedi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek de, bunun üzerine Milletvekili İncirli’nin eleştirilerine yanıt vererek, göreve geldikten sonra Engellilerin Sağlığa Erişimi Komitesi kurduklarını, ardından bu komitenin kapsamını geliştirerek, yaşlıların erişimiyle ilgili çalışmaları da eklediklerini kaydetti. Bu konuda çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini ve görevlerinin bilinci içerisinde hareket ettiklerini belirten Dinçyürek, 9 ayda attıkları adımların hiçbirinin daha önceki dönemlerde yapılmadığını söyledi.