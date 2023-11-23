Meclis Genel Kurulu'nda, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, “Sağlıktaki ciddi sorunlar ve ilaç sorunları” konulu konuşma yaptı.

Ülkede ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Birinci, hükümet edenlerin bu sorunları çözebileceğine ümit kalmadığını kaydetti.

Ülkede ilaca erişimde sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Birinci, pandemi sürecinde tüm dünyada ilaç sorunu olduğunu fakat halen ilaç sorunu yaşanmasının doğru olmadığını belirtti.

"İlaç, eğitim ve sağlık sorunlarının devam edeceğini" söyleyen Birinci, nüfusu bilmeyen bir ülkenin çözüm üretemeyeceğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntılar içinde olan vatandaşın ilacı bulamaması halinde sıkıntıya girdiğini ve tedavilerinin aksadığını söyleyen Birinci, ülkede reçete soruşturması yaşanmaya başlamasından itibaren de sorunun arttığını kaydetti.

Doktorların tedavisini ilaç eksikliklerinden dolayı yapamadığını dile getiren Birinci, hastanelerde birçok ilacın bulunamamasının tedavilerin aksamasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

Sağlıkta tasarruf olamayacağını dile getiren Birinci, bütçeden daha çok ödenek ayrılması gerektiğini kaydetti.

İlaç takip sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Birinci, reçete soruşturması ile birlikte özel eczane ve özel hekimlerin çoğunun ekarte edildiğini belirtti.

Uzmanlık eğitimi gören asistanların ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Birinci, bazı asistanların "adaletsiz" ödeneklerinin de düzeltilesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıklılık konusunda bazı bölümlerin sıkıntılı olduğunu dile getiren Birinci, bu konuda ne yapıldığını sordu.

Hastanelerde altyapı sorunları olduğunu da söyleyen Birinci, temeli henüz atılmamış Lefkoşa hastanesinin 500 yataklı olarak yapılacağının söylendiğini ve bu konuda yatak kapasitesinin artırılıp artırılmayacağını ve ne zaman başlanacağını sordu.

Hematoloji uzmanının ocak ayında emekli olacak olmasından dolayı kanser hastalarının tedirgin olduğunu dile getiren Birinci, doktor planlamasının nasıl yapıldığını sordu.

Acil servise gidip oradaki ortamı gören herkesin bu hastanelerin neden düzeltilmediğini sorduğunu dile getiren Birinci, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının koşullarının düzeltilmesi ve sayılarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Thalassemia Merkezi’nin "atıl durumda" olduğunu söyleyen Birinci, "devlet hastanelerinde kurulan diyabet merkezlerinin de şu anda yok olduğunu" belirtti.

Poliklinik hizmetlerindeki yoğunluğun devam ettiğini dile getiren Birinci, altyapı sorunlarının da artarak devam ettiğini kaydetti.

Vatandaşın ilaç, sağlık hizmeti beklediğini dile getiren Birinci, "şov yapmayı bırakın iş yapın" dedi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de söz alarak, göreve geldiği ilk gün ilaç alımı ile ilgili veriye dayalı çalışma yaptıklarını kaydetti.

Devletin tedarik edebildiği, edemediği tüm ilaçlar için veriye dayalı bilimsel ve güncel piyasa değerlerini dikkate alarak ek bütçe oluşturduklarını dile getiren Dinçyürek, herkesin ilaç ihtiyaçlarını karşılamanın da en temel görevlerinden biri olduğunu söyledi ve ek bütçenin geçmesi ile birlikte hızlı şekilde ilaç ihalesine çıkarak, alınan ilaçların İlaç Eczacılık Dairesine teslim edildiğini ve ileriki hafta sonu itibariyle tamamının daireye teslim edileceğini kaydetti.

Birinci ilaç teslimi devam ederken ikinci ilaç teslimi ihalesine çıktıklarını dile getiren Dinçyürek, birinci ihaleden alınan ilaçlar bitmeden ikinci ilaç alımının yapılacağını ve doğru planlama ve usule uygun alımlarla kesintisiz ilaç alımıyla bu ilaçların hastalara yetebileceğini belirtti.

"İlacı bu ülkede eksik bırakmayacaklarını" söyleyen Dinçyürek, ihtiyaç duyulan ilacın sağlanması yönünde çalışılacağını belirtti.

Ülkede ihtiyaç duyulan her türlü ilacın tedarik edileceğini dile getiren Dinçyürek, reçetelerin artık otomasyonlarda yazıldığını söyleyerek, ülkenin geleceğinin e-devlet, e-sağlık gibi sistemlerle kayıt altına alınmaya başlandığını ve sağlıkta sistemin düzeltilmesi adına gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Kronik hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak için sistemin kurulduğunu dile getiren Dinçyürek, ülkede ilaç eksikliğinin olmaması için atılan adımların en büyük kazanımının bu olacağını söyledi.

Tüm yazılımların yapıldığını ve uygulamada olduğunu dile getiren Dinçyürek, devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde otomasyon üzerinden reçete yazıldığını ve bağlı olduğu kurumun işaretlenerek, sigortalı olup hak sahibi olan hasta gurubunun online olarak yazılan ilacın verileninin de verilmeyeninin de görüldüğünü kaydetti.

Daha önce, hastanın bir ilacını 12 ay kullanacak olması halinde her ay doktora muayene olması ve ilaç yazdırması gerektiğini anımsatan Dinçyürek, şu andaki sistemde bir kere doktora gidip muayene olan hastanın 12 aylık ilaç alımı için sisteme giriş yapılacağını ve hastanın her ay muayene olması gerekmeyecek duruma getirileceğini kaydetti.

- İ laç Eczacılık Dairesi pazartesinden itibaren otomasyona geçiyor

İlaç Eczacılık Dairesinin pazartesi gününden itibaren otomasyona geçeceğini dile getiren Dinçyürek, ilaç eczacılık dairesinin zapturapt altına alınarak, giren ve çıkan ilaçların görüleceğini kaydetti.

Hastanelerde asistanların yaşadığı sorunların bilgileri dahilinde olduğunu dile getiren Dinçyürek, bu sorunun erken zamanda çözümü yönünde girişim yapıldığını kaydetti.

Thalassemia merkeziyle ilgili sorunun çözümü yönünde de çalışmaların olduğunu dile getiren Dinçyürek, çalışanların sağlığı ve güvenliği garanti altına alınarak, en kısa sürede binanın tahliye edilerek yıkılacağını belirtti.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yan dalların önemli olduğunu söyleyerek, çalışmaların tamamlanarak Türkiye’ye iletileceğini söyleyen Dinçyürek, yan dal için kontenjan talep ettiklerini kaydetti.

Ambulans eksikliği ve yetersizliğinin doğru olduğunu, ihaleye çıktıklarını ve tedariki için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Dinçyürek, ambulanslarda görev yapabilecek paramedik ve şoför istihdamlarıyla ilgili sıkıntıları da çözeceklerini belirtti.

KKTC’de ilk kez 5 tane acil tıp uzmanının çalışabileceği ve acilde düzeni kurabilecek bir sistemi kuracaklarını ve üzerinde çalıştıklarını dile getiren Dinçyürek, acildeki hasta beklemesinin de azaltılacağını belirtti.

Sağlıktaki bazı sıkıntıların çözüldüğünü, bazılarının da çözüm aşamasında olduğunu dile getiren Dinçyürek, sistemi kayıt altında tutmanın yollarını aradıklarını kaydetti.