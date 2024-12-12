Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 6 milyar 298 milyon 900 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bütçesi ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 600 milyon TL’lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

-Solyalı

PGM bütçesi görüşülürken söz alan CTP milletvekili Ürün Solyalı, PGM’nin görevlerinin sürekli arttığına işaret ederek, PGM’nin bütçesinin de personelinin de arttırılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik anlamındaki tedirginliğin de PGM’nin güçlendirilmesiyle azalacağını kaydeden Solyalı, geçen yıl 30 bin, bu yıl 48 bin ceza davası açıldığını paylaşarak, bu iş yüküyle yüzde 70 kapasiteyle çalışan bir kurumun baş etmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Solyalı, PGM’nin bütçesinin niye düşürüldüğünün açıklanmadığını ancak kendisinin şikayetçi olduğunu belirterek “Bence polis de kendi parasının peşine düşmeli.” dedi.

Polisin insan hakları, istismar, genç suçlular alanlarında özel eğitimler alması gerektiğine işaret eden Solyalı, bunun yasal düzenlemesinin de yapılması gerektiğini söyledi.

Solyalı, polisin özlük haklarının derhal düzenlenmesi gerektiğini 3 yıldır yinelediklerini hatırlatarak, polisin bir sendikası olmadığını ancak haklarının koruyacağı bir düzenlemeye gereksinim olduğunu kaydetti.

"Yöneticilik anlamında PGM’nin itibarının birkaç yıldır azaldığını" iddia eden Solyalı, toplumun, ülkede hep konuşulan ve bu yıl patlayan (reçete, diploma) konularında gerekli açıklamayı yapan bir teşkilatı hak ettiğini söyledi. Solyalı, PGM’nin zanlılar arasında ayrım yapma gibi bir izlenim yarattığını da iddia etti.

Hükümetin trafikle ilgili ciddi bir eylem planına gitmesi konusunda PGM tarafından ikna edilebileceğini, 21 milyonluk radar alımı kaleminin, hibe olacağı söylenen radarlara ayrılmasını eleştiren Solyalı, çıkarılan aflarla ilgili de rakamlar üzerinden çeşitli sorular sordu.

Solyalı, vizesi biten ve yıllarca kaçak yaşayan kişilerin tek ekrandan görülmesinin bu kadar zor olmasına anlam veremediğini söyledi.

İnsan ticareti, kaçak işçiler gibi konularda da PGM’nin açıklamalarının akıl karıştırdığını, Cypruvex’te yaşananların buna çok güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Solyalı, KKTC'nin uluslararası raporlarda insan ticaretiyle tanınır hale gelindiğini savunarak, PGM’nin bu konularda uzman kurumlardan eğitim alabileceğini ifade etti.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, polisin de itfaiyenin de eksiklerinin herkes tarafından bilindiğini, personel alınırken yeni birimlerin oluşturulması ve bu konularda eğitim alınmasının da önemli olduğunu belirtti.

2019’da muhaceret tüzüğünün güncellenerek dünyaya uyumlu hale getirildiğini hatırlatarak, oturma izinleri süreciyle ilgili de bir dizi eleştiride bulunan Rogers, “Ev almış kişilere bir yıllık oturma hakkı verip 1 yıl sonra gidin diyebiliyoruz.” dedi. Rogers, uygulanan işlemlerde bir standart olmamasının çeşitli sorunlara neden olduğunu da vurgulayarak, çok basitçe çözümlenecek sorunların niye yıllarca yılan hikayesine dönmesine anlam veremediğini belirtti.

Muhacerette gerekçeleri belirtmeden yapılan uygulamalarla ilgili hak arayacak bir kurum olmamasını da eleştiren Rogers, insan ticaretiyle ilgili de üstü örtülen bir dizi olay bildiğini ancak bunların kayıtlara geçmediğini en azından kendi bildiği kadarıyla tek bir dava bile açılmadığını savundu.

Rogers, PGM’de insan kaçakçılığıyla ilgili bir birim oluşturulması için geçmişte yaptığı girişimleri de anlatarak, bu tür konuların konuşulmadan çözülemeyeceğini kaydetti.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da, birçok konuda karşılarına çıkan kronik sorun nüfusu bilmemenin asayiş konusunda da temel problemi oluşturduğunu, PGM’nin ne kadar zor koşullarda görev yaptığının herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Çok fazla sayıda polisin önüne başka bir fırsat çıktığında PGM’yi terk etmesinde teşkilat içindeki huzursuzluğun da etkisinin görüldüğünü savunan Talat, PGM’de alınan kararların sürekli mahkemelik olmasının da imaj zedelenmesine sebep olduğunu belirtti.

Talat, trafik memurlarının görevleri sırasında hayati tehlikelerle karşılaşmasının da önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan birçok sorunun kökeninde polisin sivil otoriteye bağlanamaması olduğunu, PGM’nin bu çağda sivile bağlı olmamasının kabul edilemez olduğunu yineledi. Talat, PGM'nin şeffaf olamaması ve halkla ilişki kuramamasının da sebebinin bu olduğunu söyledi.

Komitede Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, “Hastanede bebeklerle ilgili olayda biz bakana açıklama yapmayın demedik" derken bir saat sonra PGM’den "yanlış anlaşıldı" diyerek düzeltme yayımlandığını hatırlatan Talat, polisin gerektiği kadar şeffaf olamamasının sebep ve sonuçlarıyla ilgili çeşitli örnekler verdi.

Masumiyet karinesine uygunsuz davranışlara da örnek veren Talat, herkese eşit davranılmamasının toplumun güven duygusunu zedelendiğini belirtti.

Talat, gönüllü ifade kavramının da Anayasa'yla güvence altına alındığını ve gönüllü ifade verecek kişinin avukatının da yanında olmasıyla uygulanan bir süreç olduğunu hatırlatarak, bu konudaki spekülasyonlara örnek verdi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, PGM’ye ayrılan bütçenin 4,62’ye düşürülmesinin bütçedeki tutarsızlığa kanıt olacağını, bu kadar zor şartlarda insan üstü gayretle çalışan bu kuruma yazık edildiğini savundu.

Şahiner, her konuda sıkı denetime ihtiyaç duyulan, ilkel yöntemlerle hizmet verilen bir ülkede bu bütçenin yetersizliğinin görülememesine anlam veremediğini söyledi.

Belli başlı sıkıntıların idari olarak alınacak tedbirlerle çözülebileceğine işaret eden Şahiner, sorunların sadece maddi olarak değil idari kararlarla da çözülebileceğini belirtti.

İş yükü zaten ağır olan polislere kaynak azaltılmasının hem prestij hem de motivasyon kaybına sebep olduğunu savunan Şahiner, PGM’nin eksiklerine örnek verdi.

PGM’nin ardından Sivil Savunma Teşkilatı’nın bütçesi de oy birliğiyle geçirildi.

Genel Kurulda görüşmeler 5 milyar 400 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesiyle devam ediyor.