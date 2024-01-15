Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısının ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Hem yasama, hem de denetim işleviyle saat 12.45’te toplanan genel kurulda ilk olarak Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi.

-Rogers: “Sadece günü kurtarmakla ilgili bir hükümetle karşı karşıyayız”

Bu çerçevede, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers “Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik” konulu güncel konuşma yaptı.

Yükseköğrenimde çöküşe gidildiğini kaydeden Rogers, Eğitim Bakanlığının yükseköğrenimi tamamıyla kendi başına bıraktığını savundu.

2020 yılında yükseköğrenim ile ilgili bir strateji planı yapıldığını ancak bununla ilgili bir somut adım atılmadığını söyleyen Rogers, “Birçok noktada sadece günü kurtarmakla ilgili bir hükümetle karşı karşıyayız” diyerek, yükseköğrenimin daha iyiye götürülmesi için ciddi adımlar atılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

YÖDAK’ın denetim yapması gereken bir kurum olduğunu ancak bunun için gereken donanıma ve altyapıya sahip olmadığını söyleyen Rogers, bakanlık ile YÖDAK’ın ülkeye nasıl öğrenci getirilebileceğiyle ilgili planlama yapması gerektiğini kaydetti.

4’lü hükümet döneminde öğrencilerin kayıt altına alındığı bir sistem kurulduğunu ancak bunun da doğru dürüst çalıştırılmadığını ifade eden Rogers, ülkeye öğrenci getiren acentelerin denetiminin yapılması gerektiğini vurguladı.

Rogers, üniversite izinlerinin ülkenin yasalarına uygun şekilde verilmesi ve kaliteyle ilgili bir kurul kurulması gerektiğini de ekledi.

-Solyalı: “Paket halinde açıklanmayan bir artış ancak bir ay süreyle insanları rahatlatabilir”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Alım Güçsüzlüğü” konulu konuşmasında, zamlar nedeniyle asgari ücrete yapılan artışın ve verilen hayat pahalılığının eridiğini vurguladı. Solyalı, hane halkı giderlerine ilişkin bazı verileri de paylaştı.

Yüzde 48 oranında hayat pahalılığı verileceğini çok önceden açıklayarak zamlara neden olduğu için eleştirdiği Maliye Bakanına “acemilik" suçlaması yapan Solyalı, halkın alım gücünün korunması için bir de paket açıklanması gerektiğini belirtti.

Hayat pahalılığı ve asgari ücret artışının heyecanının en fazla bir ay süreceğini savunan Solyalı, “Paket halinde açıklanmayan bir artış ancak bir ay süreyle insanları rahatlatabilir” diye konuştu.

Solyalı, gelir adaletsizliğine de değinerek, “Bununla ilgili çalışmaların çoktan başlamış olması gerekirdi” dedi.

Ekonomi Bakanını “ekonomiden sorumsuz bakan” diye niteleyen Solyalı, dolarla ilgili yılsonu tahminlerinin 40 TL olduğunu aktararak, alım gücünü koruyacak ve maaş artışlarının erimemesini sağlayacak tedbirlerin neden alınmadığını sordu.

Başbakan Üstel’in “2024 daha güzel olacak” lafını hatırlatarak bunun nasıl olacağını soran Solyalı, "İlk Evim Paketi"ne de değinerek, bu paketle ev alacak kişilerin 30-40 bin TL arasında aylık kredi ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi Bakanının sanayi arsalarıyla ilgili açıklaması konusunda da bilgi isteyen Solyalı, ülkedeki güvenlik sorununa da değindi ve son yıllarda kaç kişiye silah izni verildiğini sordu. Güvenlik sorununun herkesi tedirgin ettiğini belirten Solyalı, ülkedeki suçların niteliklerinin de çok değiştiğini söyledi.

Solyalı konuşmasının sonunda Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir komite kurulmasını talep ettiklerini ancak reddedildiğini anımsatarak, hükümeti bu konuda da açıklama yapmaya çağırdı

-Arıklı: “Asgari ücret son yılların en iyi rakamına ulaştı”

Eleştirilere yanıt vermek için söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkeye öğrenci olarak gelenler ve kaçak durumda olan kişilerin ise mahkemeye çıkarılmasına gerek duyulmadan derhal yurtdışı edilmesiyle ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

Asgari ücretin son yılların en iyi rakamına ulaştığını kaydeden Arıklı, “Asgari ücreti artırmanın bir anlamı yok piyasası kontrol altına alamazsanız” dedi. Arıklı, bu konuda birkaç gün içinde hükümet olarak acil tedbir almaları gerektiğini de ekledi.

Sanayi arsalarıyla ilgili soruya, “Bir komite kurulacak. Bu komite ihtiyaca ve amaca göre arsaları dağıtacak. Türkiye’den gelecek sermaye ise buradaki yerli bir firmayla konsorsiyum kurmak durumunda olacak” yanıtını verdi.

-Özuslu, vicdani ret hakkı ve bedelli askerlikle ilgili değişiklik önerilerinin komitede görüşülmesini istedi

CTP Milletvekili Sami Özuslu “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşma yaptı. Özuslu sözlerine, Dr. Küçük’ün anma töreni ile Meclis’in toplantı saatinin organize edilemediği eleştirisinde bulunarak başladı.

Arıklı’nın mal varlığıyla ilgili çıkan haberlere işaret eden Özuslu, “Nereden bulduğu ve beyan etmekte neden geciktiği" sorularına yanıt vermesini istedi.

Askerlikle ilgili defalarca Meclis gündemine yasa geldiğini belirten Özuslu, bunların bir türlü görüşülerek ileriye götürülmediğini kaydetti.

Vicdani ret hakkının hangi ülkede, hangi yıl kabul edildiğine ilişkin bilgi paylaşan Özuslu, bunun bir insan hakkı olarak sayıldığını vurguladı ve son Meclis toplantısında UBP Milletvekili Sunat Atun’un itiraz gerekçeleri olarak sıraladığı “ateşkes durumu, Güney Kıbrıs’ın silahlanması, küçük bir devlet” olma gibi konuların bahane olduğunu söyledi.

Çok sayıda genç erkeğin askerlik konusunda yaşadığı mağduriyetlere değinen Özuslu, vicdani ret hakkı ve bedelli askerlikle ilgili değişiklik önerilerinin komitede görüşülmesini istedi.

Türkiye’ye alınmayan veya girişte dava okunan kişiler konusuna da değinen Özuslu, bu konuda komite kurulmasına bile izin vermediği için hükümeti eleştirdi.

-Arıklı, mal varlığıyla ilgili soruları yanıtladı

Özuslu’ya yanıt vermek için yeniden söz alan Bayındırlık ve UIaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mal varlığığıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, mal beyanında bulunduğunu belirtti.

Yasaya göre bir ay içinde önemli artış olması halinde bildirilmesi gerektiğini yeni öğrendiğini ifade eden Arıklı, önemli artışın kişiden kişiye değiştiğini söyledi. Bir evin alınmasının kendine göre önemli artış olmadığını ve bu nedenle bildirim yapmadığını kaydeden Arıklı, bununla ilgili özür diledi.

Vicdani ret meselesinin CTP hükümetleri döneminde de adım atılmadığını söyleyen Arıklı, kendisinin vicdani ret hakkına karşı olmadığını belirterek, bu tartışılmadan önce profesyonel askerliğe geçilmesi ve uzmanların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Arıklı, Güney Kıbrıs’ın saldırgan tavrının devam ettiğini ve silahlandığı da söyleyerek, “Biz de gereken tedbirleri almak zorundayız” dedi.

Yerinden söz alan Özuslu ise, bunların bahane olduğunu söyleyerek, vicdani ret ve bedelli askerlikle ilgili önerilen komitede ele alınması talebini yineledi.