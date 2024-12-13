Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 403 milyon 467 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner konuşmasında, bakanlığa ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu kaydetti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesinin istikrarlı şekilde düşürüldüğünü ve bakanlığın yetkilerinin azaltıldığını söyleyen Şahiner, “Bu iflasın bütçesidir” dedi.

Bütçe açığı olmasaydı bile önümüzdeki yılın zor olacağını dile getiren Şahiner, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ekonomiyi bekleyen sorunlara da değindi. T&T Şirketi’nin gelirleri ve şirkete yapılan vergi bağışlarına işaret eden Şahiner, önümüzdeki dönemde batacak şirketlerin müsebbibin hükümet olacağını ifade etti.

Yapılan yanlış icraatların sorumluluğunun bu bakanlığa yüklendiğini de söyleyen Şahiner, “Bu yıl Meclis önü, sokaklar, meydanlar gerginlikten kırılıp geçecek” dedi. Bu yılın aslında enflasyonla mücadele yılı olması gerektiğini söyleyen Şahiner, bölgedeki gelişmelerin sonucunun ne olacağının da kestirilemeyeceğini dile getirerek, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin yakinen takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Şu anda hazırlanan bazı ihalelerin mevcut durumu daha da kötü hale getireceğini ifade eden Şahiner, bunlar arasında limanların özelleştirilmesiyle ilgili ihaleler olduğunu dile getirdi.

Güngör Çöplük Alanı’nın özelleştirilmesi konusuna da değinen Şahiner, ihale şartnamelerinde ve süreçlerinde sorun dile getirdi.

Yerinden söz alan Bakan Dursun Oğuz da gerçekleşmemiş bir ihale hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Salahi Şahiner metandan enerji üretimi için gereken tutarın 10 milyon dolar olduğunu bunun karşılığında 2 milyar dolarlık ödeme yükümlülüğü getirileceğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde yapılacak işlerde ekstra hayat pahalılığı oluşturmayacak bir perspektifle hareket etmek gerektiğini belirten Şahiner, “Çok tehlikeli bir dönemecin eşiğindeyiz” dedi.

Suyun başka bir ülkeden satın alınmasının ülkedeki üreticileri hem maddi, hem manevi yönden zarara soktuğunu söyleyen Şahiner, patates hasadı konusunda yapılan hatalara da işaret etti.

Şahiner, patatesin erken sökülmesinin hem rekoltenin düşürdüğünü hem de alım satım arasındaki farkı çok açtığını belirtti. Şahiner bütün bu olanların üreticiyi üretimden kopardığını vurguladı.

Teşviklerden de bahseden Şahiner, gümrük muafiyeti olan şirketlerin gümrük muafiyetiyle aldığı ürünleri nerede kullandığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Emlak sektöründe ciddi bir kayıt dışılığın söz konusu olduğunu dile getiren Şahiner bunun devlet maliyesine büyük zarar verdiğini ifade etti. Şahiner sans oyunları hizmetler vergisinin düşürüldüğünü de ifade etti.

Teknoloji ve bilişim alanlarına yeterli önemin verilmediğini kaydeden Şahiner, bu konuda uzman kişilerle çalışmak, e-devlet gibi sistemler açısından destek almak gerektiğini belirtti.

Geçen yıl narenciyenin bir felaket yaşadığını, bu felaketin etkilerinin bu yıl da hissedildiğini ifade eden Şahiner, öte yandan KKTC’den Rusya’ya mal sevkiyatının mümkün olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yenilenebilir Enerji Tüzüğü’nde bir hata olduğunu dile getiren Şahiner bu hatanın düzeltilmesini istedi.

Şahiner, elektrikli araçların şarj istasyonları konusunda gerekli planlamanın yapılmasını da istedi.