Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle 12.30’da toplandı.

Toplantıda “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın ikinci görüşmesi yapılacak.

“Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmeleri ele alınacak ve bütünü oylanacak.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.