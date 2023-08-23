Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın ve Cuma günü olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Bakanlar Kurulu’nun talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılan Meclis Genel Kurulu toplantılarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nun geçen Çarşamba günü CTP’nin ve 2 bağımsız milletvekilinin talebiyle çağrıldığı olağanüstü toplantı, koalisyon ortağı partilerin milletvekillerinin katılmaması nedeniyle nisap sağlanamayınca yapılamamıştı.

Bunun üzerine olağanüstü toplantı çağrısını yineleyen CTP ve 2 bağımsız milletvekilinin talebiyle, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu’nu 24 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantı çağrısına göre, bu toplantının gündemi “Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar ve Alınan İdari Kararlar ile Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi ve Halkın Karşı Karşıya Bırakıldığı Zorluklar.”

-25 Ağustos Cuma günkü toplantı gündemi

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Bakanlar Kurulu’nun istemi üzerine ise Meclis Genel Kurulu’nu 25 Ağustos Cuma günü için de olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantının gündeminde 11 yasa tasarısı veya önerisi yer alıyor. Tasarı ve öneriler şunlar:

“Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi; Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi; Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi.”