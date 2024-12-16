Genel kurulda, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine devam etmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Genel Kurul, gündeminde bulunan 92 milyon 485 bin 800 TL'lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve 16 milyar 700 milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile bakanlığa bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi, Kıbrıs Bilim Vakfı - Lefke Avrupa Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı -Doğu Akdeniz Üniversitesi 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını görüşecek.

9 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.