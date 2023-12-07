Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmaların ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki toplantı 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Genel Kurul’da 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı ele alınmaya başlayacak.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Genel Kurul’da, “Hükümetin Görmezden Geldiği Tarımsal Üretim” konulu güncel konuşma yaptı. Güzelyurt ve Lefke bölge halkının tedirgin olduğunu dile getiren Şahiner, mandora ürününden bir tek kilo dahi bu yıl itibarı ile satılmadığını söyledi.

Tarım ve Hayvancılık Platformu’nda 20 dönüm narenciye bahçesinin, dalında ürünüyle birlikte satılığa çıkarıldığına işaret eden Şahiner, durumun sürdürülebilir olmadığını, insanların arazilerini, bahçelerini satılığa çıkarmaya başladığını ifade etti.

“Narenciye dalında kalamaz. Hükümet gerekli tedbirleri zamanında almalıdır. Mali tedbirler şarttır” diyen Şahiner, önlem alınmazsa hükümetin bunun altında kalacağını belirtti.

40 gün gibi bir süre içerisinde 50 bin ton ürünün hasat edilmesi gereken bir yıl olduğunu söyleyen Şahiner, “Arpa fiyatına mandora, valensiya satıp da üretici ayakta duramaz” dedi.

Şehit çocuğu arsalarıyla ilgili bir ihbar olduğuna da değinen Şahiner, altyapısı tamamlanmış olan arazilerle ilgili koçan alınamadığını ifade ederek, şehit çocuklarının koçan sorununun çözülmesini istedi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise Şahiner’e yanıt verdi. Şahiner’in bölgeyle ilgili kaygılarını devamlı ilettiğini belirten Çavuş, “Doğrudur zor bir süreç var özellikle de narenciye sektöründe” dedi.

Sektörü takip ettiklerini, narenciye birlikleri ile istişare içerisinde olduklarını ve her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Çavuş, ellerindeki imkanları doğru zamanda kullanmak arzusu içerisinde olduklarını ifade etti.

Ellerinde rekabet ortamını sağlayacak unsurlar olduğunu belirten Çavuş, bu argümanları günü geldiğinde kullanacaklarını kaydetti. Tarihte ilk kez narenciyede gübre desteği verdiklerini ifade eden Çavuş, “Şu an için 16 bin 500 dönüme kesintisiz su veriyoruz ve toplam verdiğimiz arazi su miktarı da 19 bin dönüme ulaştı” diye konuştu.

Ürünün pazarlanmasıyla ilgili Cypruvex üzerinden yapacakları destekler ve teşvikler ile üreticiye verecekleri desteklerle ürünün dalında kalmayacağını vurgulayan Bakan Çavuş, narenciyenin tamamını alacaklarını belirtti.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise, “Atama Hükümet ve İskele-Karpaz” konulu güncel konuşma yaptı ancak konuşmasında toplu taşımacılıkta yaşanan sorunlara değindi. Toplu taşımacılığın yıllar önce ikiye bölündüğünü dile getiren Hamzaoğulları, şoförlerin yaşadığı sorunları aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde konuyla ilgili 3 saat konuşacağını açıklayan Hamzaoğulları, hükümetin sorunları çözeceğine inanmadığını söyledi.

“Bir gün gelecek köy yerlerinden taşıyacak araba bulamayacaksınız” diyen Hamzaoğulları, uzak köylerden Lefkoşa’ya gelen otobüs şoförlerinin para kazanmadığını ve sigortalarını ödeyemediğini söyledi.

Yarın veya cumartesi günü otobüs şoförleriyle görüşülmezse, şoförlerin pazartesi günü öğleden sonraki seferlerini tamamlamayacağını kaydeden Hamzaoğulları, gereken duyarlılığın gösterileceğine inanmak istediğini söyledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali Genel Kurul’da, “İrade Yoksunluğu Övünç Sebebi Olursa” konulu güncel konuşma yaptı.

“İrade yoksunluğunun, hükümetin genel tavrı haline geldiğini” belirten Şahali, bunun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile başladığını ifade ederek, akaryakıt alımındaki yerleşik düzenin bozulduğunu söyledi. Şahali, “İyi yapılmakta olan işleri bozup da onları Türkiye’ye havale etmek eğer hükümet etmek ve makam sorumluluğunu yerine getirmek sayılacaksa orada iradesizliğin artık abidesi dikilmiş demektir” dedi.

“UBP’de yaşananların irade yoksunluğunu kanıtladığını” kaydeden Şahali, “İrade yoksunluğu kabul edilebilir değil… ‘Türkiye bizi istiyor, Türkiye bizi seviyor, biz varsak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanındadır’ demek korkunç bir riyadır, yalandır” şeklinde konuştu.

Yıllardır ülkeye Türkiye’den öğretmen getirildiğini dile getiren Şahali, ancak Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin kurulmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın uhdesi dışındaki bir eğitim kurumu gibi bir davranış gösterildiğini söyledi.

Ülkede müdür muavini olmanın birinci koşulunun kıdem, ikincisinin ise Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) sınavlarında başarılı olmak ve Eğitim Bakanlığı tarafından atanmak olduğunu kaydeden Şahali, KHK’dan terfi almamış öğretmenin Eğitim Bakanlığı tarafından müdür muavini atanamayacağını söyledi. Şahali, “bunun irade yoksunluğunun tipik bir göstergesi olduğunu” ifade etti.

Din İşleri Başkanı’nın vatandaş olmasının ülkede hüsnü kabul gördüğü anlamına gelmediğini kaydeden Şahali, “Benim derdim Ahmet Ünsal değildir. Benim derdim Ahmet Ünsal gibilerin, kendinden namzet müdür muavinlerinin bizim gündemimize geliş biçimidir” dedi.

Kırsal kesim arsalarının altyapı eksiklerinin giderilmesine ilişkin TC Büyükelçisinin açıklamalarının ise manidar olduğunu ifade eden Şahali, TC Büyükelçisinin görevlerinin belli olduğunu kaydetti.

Şu anki Bakanlar Kurulu nedeniyle çok ciddi mağduriyet yaşandığını belirten Şahali, Kıbrıs Türk halkının bunu hak etmediğini söyledi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile taşımacı birlik arasında geçmişte de bazı sıkıntılar yaşandığına değinerek, bu konudaki müzakerelerin devam ettiğini ve en kısa zamanda bir sonuca varılacağını söyledi.

Kırsal kesim arazileri için İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler döneminde bir takım çalışmaların yapıldığını ve geriye kalan çalışmaların 2024 yılında devam edeceğini belirten Çavuş, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na yapılan eleştirileri doğru bulmadığını da sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Meclisi konuşmaların tamamlanmasıyla bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin gelecek birleşimi 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın ele alınacağı 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

11 Aralık Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Bütçeleri ele alınacak.