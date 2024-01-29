Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın olacak.

Bugünkü birleşimde narenciye, fon yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol uyarınca Türkiye Cumhuriyeti finansman desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgelerine TC’den gelen yatırımcıların 3 Milyon Euro yatırım yapma kaydıyla KKTC’deki sanayicilerin usul ve kiralama olanaklarına sahip olma konusu tartışıldı.

Genel Kurulda ilk önce onaya sunuşlara yer verildi.

Cumhuriyet Meclisi, Danışma Kurulu’nun 5-6 Şubat tarihli Genel Kurul toplantılarının birleştirilmesine ilişkin karar okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, 5 Şubat tarihinde yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.

Genel Kurulda daha sonra Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler de oy birliğiyle onaylandı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62’nci madde tahtında söz aldı. Erhürman, her alanda olduğu gibi narenciyede de plansız ve zamansız işler yapıldığını kaydetti.

Narenciyeyle uğraşan kurumların uyanık olması, narenciyedeki krizle ilgili planın devreye koyması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Kısa vadeli sorun hastalıktır ama orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerin yapılmadığı da aşikardır. Mandora konusunun ciddi şekilde masaya yatırılması gerektiği açıktır” dedi.

Erhürman, narenciyedeki hastalıkla mücadelenin Güney’le eş zamanlı yapılması gerektiğini de vurguladı.

Bu konuda iş birliğine her zaman açık olduklarını da belirten Tufan Erhürman, narenciye üreticisinin rahatlatılması gerektiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın Koop Süt’le ilgili açıklamasını da eleştirerek, “Bakanlığa bağlı Koop Süt ne demek? Yapılan işlerin hepsi cahilce, abuk subuk….” ifadelerini kullandı.

Emlak vergisi konusunda hükümetten henüz bir açıklama gelmediğini de kaydeden Erhürman, emlak vergilerinin kademelendirilmesinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, toplanan trafik cezalarının belediyelere verilmediğini, mart ayından beri bunu almayan belediye olduğunu da kaydetti.

Spor fonunun spor fonu olmaktan çıktığını, 2023 itibarıyla bu fonda 276 milyon toplandığını ancak bunun sadece 42 milyonunun spora gittiğini belirten Erhürman, fonların nasıl verileceğinin kriter ve gerekçe olmaksızın “başka bir takım şey” üzerinden belirlendiğini savundu.

Fonların masaya yatırılmasından yana olduklarını kaydeden Erhürman, “Fonlar bu şekilde yönetilmez” dedi.

Son dönemde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavların sonuçlarının “alarm” seviyesinde olduğunu kaydeden Erhürman, sınava katılanların yüzde 50’sinin “20 Temmuz Barış Harekatı nereden başladı?” sorusuna yanlış cevap verdiğini söyledi.

Sanayiyle ilgili de konuşan, TC ile bu konuda yeni bir protokol imzalandığını belirten Erhürman, Türkiye’nin finansman desteğinin önemli olduğunu ancak KKTC’deki sanayicilerin Türkiye Cumhuriyeti’nden sanayicilerle rekabet etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Erhürman, bu protokolün bu şekliyle Meclisten geçmesinin soruna neden olacağını, vakit varken ek protokol yapılması gerektiğini söyledi.

-Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 62’nci madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı’nın kürsüde 50 dakika kaldığını, 5-10 dakikalık sürenin 50 dakikaya çıkmasının doğru olmadığını, gerekirse iç tüzükte değişiklik yapılabileceğini belirtti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Erhürman’ı yanıtladığı konuşmasında, kiralamaların komisyon kararı ve ilgili tüzükler uyarınca yapılacağını kaydederek, kimsenin “3 milyon Euro’yu cebine koydum, yatırım yapmaya geldim’ demeyeceğini söyledi.

Amcaoğlu, ihracata yönelik yeni sanayi bölgeleri inşa etmek istediklerini söyleyerek, “Üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz” şeklinde konuştu.

-Çavuş

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş da Tufan Erhürman’a yanıt verdi.

Çavuş, yeşillenme hastalığına neden olan böceğin ilk önce Limasol’da görüldüğünü, Kuzey'in de Güney'in de Türkiye’nin de bu böceğe yabancı olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın karantina kurallarını ağırlaştırması gerektiğini ifade eden Çavuş, mücadelenin ancak bu şekilde başarılı olabileceğini belirtti.

Tarım Bakanı Çavuş, böceğin imhasını yapabilecek başka bir böceğin yetiştirilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çavuş, babutsalarda da hastalık olduğunu, bu konudaki mücadelenin de bir böcekle yapılacağını, bu konuda da çalışma yapılacağını kaydetti.

Tarım Bakanı Çavuş, narenciyenin üçüncü ülkelere satışının devam ettiğini belirterek, ürünün bir an önce kaldırılması, ağaçların korunması için gereğinin yapılacağını ifade etti.

Mandora konusunda plansızlık olduğunu kendisinin de ifade ettiğini, bu ürünün 30 bin tonlardan 70 bine ulaştığını kaydeden Çavuş, hasattan sonra yeniden bir planlama yapacaklarını, bunu da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Çavuş, mandoranın yaklaşık 20 bin tonunun sıkılacağını, sadece bir tüccarın 10 bin ton için Azerbaycan’dan sipariş aldığını, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden de satış olacağını söyledi.

Hüseyin Çavuş, KOOP Sütün ürünü marketlere aracı aracılığıyla ilettiğini, bunun da fiyatı yükselttiğini, ette de bunun yaşandığını, hayvancılık da yapan kasaplarda etin 430-450 TL’ye satıldığını belirtti.

Çavuş, et fiyatlarındaki istikrarın en az 1 ay sonra sağlanacağını kaydetti.

Mezbahaların denetlendiğini de ifade eden Çavuş, her ay 150-200 denetim yaptıklarını, 4 mezbahayı da kapattıklarını belirtti.

Milletvekillerinin yerinden sorularını da yanıtlayan Tarım Bakanı Çavuş, çam kese böceğiyle ilgili 5 yıl ilaçlama yapıldığını ancak popülasyonun azalmadığını belirtti.

Çavuş, çam kese böceğinin yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama yaptıklarını, havadan ilaçlamada diğer böceklerin de zarar gördüğünü kaydetti.

Kesim işçisi bulmakta zorlandıklarını kaydeden Çavuş, Türkiye’deki deprem bölgesinden gelen ekiplerin artık gelmediğini, üçüncü ülkeden ekiplerin getirilebilmesi için çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ifade etti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da Genel Kurulda söz alarak, iç tüzükte yapılacak değişiklikle konuşma sürelerinin doğru zemine getirilebileceğini belirtti.

Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin bu yıl ilk kez hayata geçirildiğini, yerel yönetimlerde de reforma gidildiğini anımsatan Berova, bugün itibarıyla pek çok belediyenin bütçesini Bakanlar Kurulu’na sunma noktasına geldiğini kaydetti.

Berova, emlak vergisinin zaman zaman gündeme getirildiğini ifade ederek, “Değişen hükümetlere rağmen bu konuda sonuca varan bir düzenleme yapılamadı. Bu konu gündemimdedir. Fiyat düzenlemesi elbette yapılacak. Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk” dedi.

Fonlara değinen Maliye Bakanı Berova, spor fonlarının 2025 yılının sonuna kadar mevcut şekilde yönetilmesi kararı alındığını anımsatarak, talep doğrultusunda ihtiyaçların karşılandığını belirtti.

Berova, “2024 yılı içindeki en büyük sorun öngörülmeyen harcamalar ve bunların kamu maliyesini sarsmasıdır. Gelirleri artırıcı önlemleri almaya devam edeceğiz….” dedi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz aldı. Erhürman, 62. madde tahtında pazartesi günü söz aldığını, salı günündeki toplantılarda konuşmadığını ama gerekirse konuşabileceğini, hakları kötüye kullanıyormuş gibi lanse edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Erhürman, Gazimağusa Belediyesi’nin trafik cezaları konusunda, mart ayından bu yana 22 milyon TL alacağı olduğunu, bu rakamın faize de tabi olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Spora ayrılan fonun yüzde 30’u spora gidiyor. Federasyonlara çok az miktar tahsis ediliyor, tahsis edilen ücret ödenene kadar da eriyor” dedi.

Organize sanayi bölgeleriyle ilgili imzalanan protokole işaret eden Erhürman, TC sanayi yatırımcısının KKTC sanayi yatırımcısı ile aynı statüde görüleceğini ve aynı haklara sahip olacağını belirtti.

Erhürman, “Bizim ülkemizin sanayicimizin sermayesi ve uzmanlığı sınırlı. Bizim sanayicimizin yapabildiği, yapabileceği işler söz konusu olduğunda buraya yabancı yatırımcıyı çağırmak ve teşvik etmek sakıncalı ve risklidir. Bizim uzmanlığımız ve sermayemiz yetmiyorsa yabancı yatırımların karşısında değiliz…” dedi.

Genel Kurul gruplar arası varılan mutabakat uyarınca bugünkü çalışmalarını tamamladı.