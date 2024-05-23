Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Mağusa Masterleri Derneği kurucularından Çetin Şah için düzenlenen anı maçına çıktı.

Dr. Fazıl Küçük Stadyumu'nda Mağusa Masterleri ile yer anı maçında, Meclis Takımında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ile Sami Özuslu da yer aldı.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, maç öncesi yaptığı konuşmada, Çetin Şah’ın sadece futbol camiasında değil genel olarak Gazimağusa’da çok bilinen ve sevilen bir kişi olduğunu ifade etti. Onu saygı ve rahmet ile andıklarını kaydeden Uluçay, önemli bir değer olarak gördükleri Çetin Şah’ın spora da büyük katkıları olduğunu belirtti.

Etkinlikte ayrıca Mağusa Masterları Derneği Başkanı Ozan Elmalı ile merhum Çetin Şah’ın kardeşi Salahi Şah da konuşma yaptı.