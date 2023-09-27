UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği illerden Adıyaman ilinden sonra Hatay’a geçerek burada da görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet bu kapsamda Hatay Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve Doğukan Mızrak’ı ziyaret ederken, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ile de görüşerek süreç hakkında bilgiler aldı.

Heyette Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Meclis Hukukçusu Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı.

Görüşmelerde ayrıca KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve KTTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da hazır bulundu.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Hatay Vali Yardımcıları ile AFAD il Merkezindeki görüşmede yaptığı açıklamada, Adıyaman gibi Hatay’da da kendileri için yıllarca derin izler bırakacak bir acı yaşandığını anımsattı.

Yaraların yavaş yavaş silindiğini gördüklerini fakat hukuki açıdan sürecin kendileri için önem çok önemli olduğunu dile getiren Hasipoğlu: “İnsanlarımızın hayatına mal olan yıkımda suçu olanlara karşı adaletin tecelli etmesi, suçluların hak ettiği cezayı alması, depremin yıkıcı sonuçları içerisinde bizlere ve yakınlarını kaybetmiş insanlarımıza bir nebze olsun moral verecektir” dedi.

Sürecin başından beri iki ülkenin dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Hasipoğlu, iyi günde olduğu gibi tasa ve kederde de Anavatan ile birlikte olduklarını vurguladı.

KKTC Meclis Komitesi heyetinin yarın KKTC’ne dönmesi bekleniyor.