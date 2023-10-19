Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) 2020-2021-2022- 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite ayrıca "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı da oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Komite, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün ilk olarak “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite daha sonra, gündeminde yer alan “Kıbrıs Türk Süt Endüstri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Süt Endüstri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, Kıbrıs Türk Süt Endüstri Kurumu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Kıbrıs Türk Süt Endüstri Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite son olarak, “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu'ndan (SÜTEK) yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı.