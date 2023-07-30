Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Erenköy Karpaz Belediyesi tarafından organize edilen Yaz Festivali’ne katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre, festivalde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Karpaz bölgesindeki bütün etkinliklere katılmaya çalıştığını dile getirerek bölgenin kendisi için her zaman farklı bir yeri olduğunu söyledi.

Geçmişte kolokas festivalleri yapıldığını da anımsatan Töre, kolokas ürününün geliştirilmesi ve üretim pazarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine değindi.

Yerli üretimin önemine işaret eden Töre, ayakları üzerinde durabilen ekonomiler yaratmak, bu topraklarda çoğalıp büyümek için bunun hayati önem taşıdığını dile getirdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın coşkuyla kutlandığını dile getiren Töre, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünün de 15 Kasım’da, bugünlere kadar verilen mücadeleler hatırlanarak yine büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Ercan Havalimanı’nı yeni terminal binasının ülkeye yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğuna işaret eden Başkan Töre, havalimanının büyümesi ile turizmde yaşanacak hareketliliğin bölgeye de olumlu yansımaları olacağına inanç belirtti.