Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Büyükelçi Serim’e görevinde başarılar dileyerek, işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) genç bir devlet olduğunu, Cumhuriyete sahip çıktıklarını ve aynı milletin mensupları olarak yola birlikte devam edeceklerini kaydetti.

Garanti ve ittifak anlaşmalarının önemini anlatan Töre, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada daha caydırıcı bir güç olması gerektiğini dile getirdi. Töre, Türkiye’nin, KKTC’nin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmek adına attığı adımlara değinerek, “Sizin döneminizde de bu yardımların artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nda yaptığı “KKTC’yi tanıyın” çağrısını anımsatarak, kendileri açısından bu açıklamanın tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Töre, Erdoğan’ın “Dünya beşten büyük” sözünü hatırlatarak, bugün bu sözün çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kendilerini Türk milletinin devamı olarak gördüklerini, sorunların müşterek olduğunu, KKTC’nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla da var olduğunu kaydetti.

Töre, KKTC’nin parlamenter sistemde 50 milletvekili ile Meclis’in çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

-Serim

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de, KKTC’de görev yapan 16’ıncı büyükelçi olarak Kıbrıs Türk halkı ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını aydınlık günlere ulaştırma adına elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini söyledi.

Serim, Kıbrıs Türk halkının kendi bayrakları ve devletleri çatısı altında güvenle yaşadığını, Türkiye’nin de hep yanlarında olacağını ifade etti.

Serim, KKTC’deki demokratik hayatın ve olgunluğun dünyanın bir çok ülkesinde olmadığını belirterek, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yasama faaliyetlerinin etkin olarak çalışmasından duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Töre tarafından Büyükelçi Serim’e hediye takdimi yapıldı.