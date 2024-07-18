Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sunat Atun başkanlığındaki Samtay Vakfı heyetini kabul etti.

Kabulde Vakıf tarafından hazırlanan ve Günaydın gazetesinin 1974 yılında Barış Harekatı ile ilgili fotoğraf ve haberlerinden oluşan derlemelerin yer aldığı dergi, Başkan Töre’ye takdim edildi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Kurucu Meclis eski Üyesi Prof. Dr. Ata Atun da hazır bulundu.

Başkan Töre, Samtay Vakfı’nın yaptığı iyilikler ve sosyal projeler ile topluma örnek bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Töre, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın nasıl gerçekleştiğini anlatan eserin geleceğe miras bırakılacak bir kaynak olduğunu belirtti.

Başkan Töre, Samtay Vakfı’nın paneller ve konferanslar düzenleyerek milli davaya katkı koyduğunu bazılarına da beraber katıldıklarını ifade etti.

Atun

Samtay Vakfı Başkanı Sunat Atun da, Vakfın 20 Temmuz Barış Harekatı’na özel bir dergi çıkardığını ve o dönemde Günaydın gazetesinin 20 Temmuz 1975 yılında çıkan haberlerinin toplanarak bir eser haline getirildiğini kaydetti.

Atun, hazırlanan dergi ile yeni nesillerin o günlerde yaşananları göreceklerini ve daha iyi anlayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından hazırlanan dergi Sunat Atun tarafından Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye takdim edildi.