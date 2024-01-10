Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türklerinin Anadolu’dan geldiğini ve maneviyatını koruyarak Kıbrıs’ta varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Töre, Konya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Kıbrıs Türklerinin 1878 yılındaki gibi bir daha öksüz ve yetim olarak Anavatansız kalmamasını temenni etti.

Osmanlı döneminden bugünlere gelene kadar binlerce şehit verildiğini anımsatan Töre, Mücahit ve Mehmetçiklerin kanlarıyla bu topraklarda KKTC ve Türkiye bayraklarını dalgalandırdığını söyledi.

Tarih sahnesinde Türk milletinin cihan devletleri kurarak yer aldığını belirten Töre, bugün de aynı anlayışın bulunduğunu kaydetti.

Töre, Türkiye’nin gönül coğrafyasının sınırları ile orantılı olmadığını belirterek, tüm mazlumları, Türk devletlerini ve KKTC’yi kapsadığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasının sonunda Gazze’de yaşananları örnek verdi, “Türkiye’nin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünya beşten büyüktür” sözü anlayana yeter de artar bile” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.