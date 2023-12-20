Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin yüksek öğrenim adası bir ülke olduğunu vurgulayarak, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin KKTC’de bulunacağı iş birliği faaliyetlerinin kendilerini mutlu edeceğini ifade etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde YDP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay da yer aldı.

Başkan Töre, Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun 1571 sonrası Konya - Karaman bölgesinden geldiğini ve buraları vatan toprağı yaptığını söyledi.

Başkan Töre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 1974 Barış Harekatı’nda önemli bir rol oynadığını anımsatarak, “Anavatan Türkiye’de ağır sanayi hamlesini ve milli görüşü savunan bir liderdi, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Töre, Meclis Başkanı olarak elinden gelen desteği de vereceğini söyledi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da, aynı değerlere ve tarihi birlikteliğe sahip olduklarını vurgulayarak; KKTC’de bazı üniversitelerle protokoller imzalayacaklarını kaydetti, Başkan Töre’den destek istedi.