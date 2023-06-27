Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı personeli Tolga Kınacı’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine sabır diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden Tolga Kınacı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

"Çok değerli kardeşimiz, Tolga Kınacı’yı bayram arifisinde ani bir şekilde, genç yaşta kaybetmenin derin acısı ve kederi içerisindeyim. Tolga kardeşimiz, enerjisi, bu ülkeye , çocuklara ve gençlere hizmetiyle daima kalplerde yaşayacaktır. Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine derin sabırlar diliyorum."