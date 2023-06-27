Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kalp krizi sonucu  hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı personeli Tolga Kınacı’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine sabır diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden Tolga Kınacı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Metehan Geçiş Kapısı’nda Eylem Yaptı Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Metehan Geçiş Kapısı’nda Eylem Yaptı

"Çok değerli kardeşimiz, Tolga Kınacı’yı bayram arifisinde ani bir şekilde, genç yaşta kaybetmenin derin acısı ve kederi içerisindeyim. Tolga kardeşimiz, enerjisi, bu ülkeye , çocuklara ve gençlere hizmetiyle daima kalplerde yaşayacaktır. Kardeşimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine derin sabırlar diliyorum."