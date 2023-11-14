Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin 40.kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak amacıyla ülkede bulunan Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve heyette bulunan diğer komutanlar da hazır bulundu.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmada, anavatan, Türk Milleti ve Türk ordusu ile birlikte olmanın kendileri için en büyük şeref olduğunu dile getirdi.

Osmanlı’nın adadan çekilmesinin ardından 96 yıl Türk askerini beklediklerini, Barış Harekatı sonrası bu hasretin bittiğini söyleyen Töre, “Artık hiçbir zaman ayrılmayı düşünmüyoruz” dedi.

KKTC’nin kuruluşunun 40.yılında Orgenaral Gürak’ı ülkede görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Töre, ziyaretin kendilerine gurur ve heyecan verdiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs Türkü’nün güzel günler göreceğine olan inancını ifade ederek, gelecek yüz yılın sadece Türkiye’nin değil Türk Milletinin asrı olacağına inandığını kaydetti.

-Gürak

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da konuşmasında, KKTC’nin 40. yılında adada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, destansı mücadeleler sonrası kurulan KKTC’nin ilelebet yaşamasını arzuladıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk askeri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Gürak, Türkiye’nin yüzyılını kutladıklarını anımsatarak, bunun daha büyük onurlara vesile olmasını diledi.

Organeral Gürak, KKTC’nin 40.yılını kutlayarak, Başkan Töre’nin nezdinde tüm Kıbrıs Türk halkına selam, saygı ve sevgilerini iletti.

Mücadelede en büyük payı olan aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri saygı, rahmet ve minnetle anan Gürak, Kıbrıs’ın, Türkiye’nin milli bir davası olduğunu söyledi.