Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Erhun Erkmen anısına Lefkoşa Masterleri tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Master Futbol Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın Lefkoşa Atatürk Stadyumunda oynanan Efsane Master Takımı ile Alsancak Master final karşılaşmasının ardından yer alan törende kupalar Meclis Başkanı Töre tarafından verildi.

Töre, burada yaptığı konuşmada Erhun Erkmen’i saygı ve rahmet ile anarken anısını futbol turnuvası ile yaşatmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.