Töre: “KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz. Rumlarla federasyon olamaz, ortak cumhuriyet kurulamaz”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin çeşitli illerinden KKTC’ye gelen 1970 mezunu emekli astsubaylar ve ailelerini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu'ndaki kabulde konuşan Töre, şehit kanlarıyla alınan toprakları ne Amerika, ne Avrupa Birliği, ne de başka birinin hediye ettiğini belirtti. Töre, “Burada mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerin mücadelesi vardır. Buralar bizlere onların hediyesidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının adada verdiği mücadeleyi anlatarak, Kıbrıs meselesi ve bölgedeki son gelişmelere değinen Töre, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın sunmuş olduğu barış ve güven ortamı sonrasında cumhuriyete giden yolun açıldığını kaydetti.

Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapacaktır” sözünü paylaşan Töre, ataların, tarihin ve geçmişin bilinerek sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

- “Federasyonu görüşmenin bir anlamı yok”

Kıbrıs Türkü’nün, mücadele yıllarının ardından bugün bir devlet sahibi olduğuna işaret eden Töre, “KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz. Rumlarla federasyon olamaz, ortak Cumhuriyet kurulamaz” dedi.

Federasyonu görüşmenin bir anlamı olmadığının artık çok net olarak görüldüğüne değinen Töre, Kıbrıs’taki tek gerçekçi çözümün iki devlete dayalı çözüm olduğunu ifade etti.

KKTC’ye hem Anadolu’da, hem KKTC’de, hem de Türk devletleri içerisinde sahip çıkılacağını belirten Töre, AB’nin uzattığı havucun zehirli olduğunu belirtti.

Töre, batının ve dünyanın Gazze’de gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ve insanlığın nereye gittiğinin görüldüğünü, benzer acıların yaşanmaması için KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.