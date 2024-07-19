Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır ve heyetini kabul etti.

Kabulde Meclis Başkanlık Divanı Üyesi Şifa Çolakoğlu da hazır bulundu.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’ndan yer alan kabulde konuşan Töre, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günü ve en büyük milli bayramı olduğunu söyledi.

Kıbrıs meselesinin Türk milletinin ortak davasını olduğunu anımsatan Töre, sağlam durup, sağlam ilerlemek gerektiğini, KKTC üzerine oynanan oyunların ise birlikte bertaraf edilebileceğini kaydetti.

Rum yönetiminin fanatik tutumunu da eleştiren Töre, Kıbrıs Türk halkının azınlık olduğu bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini, egemen eşitlikten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Silahlanma ile bir yere varılamayacağını anlatan Töre, Rum tarafının ateşle oynamamasını ve emperyalistlerin oyununa gelmemelerini istedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır da, Kıbrıs meselesinin Türk halkının milli davası olarak devam edeceğini kaydetti.