“Kimse kara parçamızdan, mavi vatandan ya da gök vatandan taviz beklemesin”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’ta provokatif söylemlerin son dönemde tırmanışta olduğunu belirtti, “Kimse kara parçamızdan, mavi vatandan ya da gök vatandan taviz beklemesin” dedi.

Öztürkler, Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği'nden (KATODER) bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Meclis'te yer alan kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs Rum kesiminde “son dönemde artan provokatif söylemleri” eleştirdi.

Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim dolayısıyla yapılan askeri geçit töreninde, Kıbrıs Rum komandolar tarafından “Karpaz’a gireceğiz” ve “Ya hürriyet ya ölüm” sloganları atmasıyla ilgili olarak Öztürkler, “Bizim askerimiz de komandomuz da 7/24 güvenliğimiz için hazır bekliyor. Kimse hayal kurmasın, biz buradayız” dedi.

Öztürkler, Rum lider Hristodulidis’in kilise ve İsrail güdümünde hareket ettiğini, Yunan F-16’larının Lefkoşa semalarında uçurulmasının da bu güç gösterisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Öztürkler, “Yeni silahlar aldıklarını itiraf ediyorlar. Rum Milli Muhafız Ordusu, sözde kuruluş yıldönümünde devletlerinin resmi görüşlerini açıkça dile getiriyor. Aynısını Yunan askerleri de yakın zamanda gösterdi. Artık herkesin gerçeği görmesi gerekiyor. Bizim devletimize, bayrağımıza sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü iki devletli çözümün önemini vurgulan Ziya Öztürkler, federasyonun karanlığa giden bir yol olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez bir güvence olduğunu kaydeden Öztürkler, “Bizim bir tane anavatanımız var, o da Türkiye’dir. Tek millet, iki devletiz. Et ve tırnak gibiyiz. Bunu Rumlar ve yancıları gayet iyi anlayacaklar ve öğrenecekler” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Girne Boğaz Şehitliği’nde gerçekleştirdiği haftalık basın bilgilendirme toplantısına da değinen Meclis Başkanı Öztürkler, toplantının hem mekânı hem de verilen mesaj açısından son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

“Komutanımızın yanında özel kuvvetler askerlerimiz vardı. Şehitlikte verilen o fotoğraf ve yapılan açıklama, toprağımızın altına da üstüne de sahip çıkacağımızın açık ilanıdır” diyen Öztürkler, “Kimse kara parçamızdan, mavi vatandan ya da gök vatandan taviz beklemesin. Bunun hayaliyle yanıp tutuşanlar şunu artık net bir şekilde anlasın. Bizim kimseye verecek tek bir parça toprağımız yok. Ne geçmişte verdik, ne bugün veririz, ne de yarın vereceğiz. KKTC ile TC ilelebet birlikte yaşayacaktır” dedi.

KATODER’in çalışmalarını takdir ettiğini kaydeden Öztürkler, “Toplumun kalkınması sadece ekonomik değil, düşünsel ve kültürel gelişimle mümkündür. Bu noktada sivil toplumun katkısı hayati önem taşımaktadır” dedi.

-Gül

Kabulde söz alan KATODER Başkanı Sabiha Gül de toplumsal kalkınma, düşünce özgürlüğü ve uluslararası iş birlikleri konularında yürüttükleri projeleri aktardı. Gül, özellikle gençlerin eğitim, girişimcilik ve dijital dönüşüm alanlarında desteklenmesi gerektiğini belirtti.