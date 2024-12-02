Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Üniversitesi’nde düzenlenen “4. Uluslararası Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Sempozyumu”nun açılışına katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, yüksek öğrenimi sadece “Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK” olarak tanımlamanın doğru olamayacağını, yüksek öğrenimin toplum ile var olabileceğini söyledi.

Bu kapsamda trafik güvenliği, barınma, yaşam kalitesi ve iyi hizmet gibi unsurların etkili olduğunu dile getiren Öztürkler, toplumsal farkındalığın yüksek öğrenim için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yüksek öğrenimde bir takım değişimlerin ortaya konması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK’ın ciddi çalışmalar yaptığını bildiklerini belirtti.

Öztürkler, kalitenin önemine de değinerek, bu kapsamda araştırma ve geliştirmenin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Üniversitelerin, eğitim, öğretim faaliyetleri dışında bir başka misyonunun da topluma hizmet olduğuna dikkati çeken Öztürkler, bunun için de araştırma geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bu faaliyetleri destekleyen merkezlerin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Öztürkler, toplumun her yaş ve sosyal kesiminin beklentililerine yönelik projeler olması gerektiğini belirtti.

Öztürkler, kalitenin yükseltilmesi amacıyla YÖDAK’ın içerisinde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun oluşturulması gerektiğine de değindi.

Yapay zekaya yönelik çalışmalara da hız verilmesi gerektiğini söyleyen Öztürkler, sempozyumda ortaya çıkacak kararların yol gösterici olacağına inandığını kaydetti.

Öztürkler, sempozyumun başarılı geçmesini temenni etti.