Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında yaptığı toplantıda “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Komite daha sonra “İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmesine başladı.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Çevre Platformu, Şehir Plancıları Odası, Belediyeler Birliği ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden yetkililer katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers katıldı.