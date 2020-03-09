Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...

Muhalefette olanların söyledikleri hep şudur;

Bu ülke artık temiz toplumun ne olduğunu öğrenmelidir!

İktidara gelince de hep öncelikli görevleri arasında temiz toplum için çalışma yapacaklarını söylerler...

Bu da vatandaşın ruhunu okşar!

Çünkü kirlilik o kadar yüksek boyutlara gelmiştir ki...

Siyasetçi-iş insanı ve devletin bazı kurumlarının akıl almaz ilişkileri birleşince kirlilik de bir o kadar daha artmıştır!

Böyle olunca da vatandaş bıkıp usanır...

Ama artık kelle ister!

Kimdir ülkeyi kirli bir toplum haline getirenler diye marazlanır...

Onların deşifre edilmesi gerekir çünkü!

Ama ne gariptir ki arzulanan temiz toplum isteği bir türlü gerçekleşmez...

Bunun da birçok nedeni vardır aslında!

...

Geçen hafta bu köşede gündeme getirdiğimiz çalıntı gemi meselesi...

İyi ki de kaleme almışız!

Faydası olmuş ki bazı refiklerimizin de araştırıp gündeme getirmesiyle epey keyif aldık...

Çünkü ortada çok büyük sahtekarlık var burada!

Eğer ki temiz toplum olmayı gerçekten istiyorsak bunu için hayli iddialı olanlar için de büyük bir fırsattır bu...

Demek istediğimiz şudur;

İsmi de dahil tüm belgeleri sahte olan bu gemi meselesinin peşini bırakmamak gerekir...

Tabi ki gerçekten temiz toplum istiyorsak!

Bazı gerçeklerin perde gerisinde kalmasını istemiyorsak...

Başta temiz toplum isteyen siyasiler ve bu devletin kurumları için çok da güzel bir fırsat!

Bizim görevimiz gündeme getirmek...

Bunları ileriye taşımak ve tabi ki sonuçlandırmak da devletin ve yargının görevi artık!

...

Konuyla ilgili bazı ip uçları vermeye devam edelim o zaman...

İsmi ve belgeleri değiştirilen bu meçhul gemi yaklaşık 1 aydır açık denizde bekledi!

Neyi beklediğini şimdilik bilmiyoruz...

Ama bazı iş insanları bu geminin uzun bir süre beklediğini biliyordu!

Hatta birilerinin de gözetimindeydi...

Sahi kimdi acaba elinde dürbün ile bu gemiyi sürekli takip eden meraklı şahsiyet!

Bu gemiyle bir ilişkisi olabilir miydi acaba?

Yoksa macera arayan bir şahsiyet miydi dersiniz!

Ya da dedektifliğe özenen birisi olabilir mi...

Bir insan bu çalıntı olan gemiyi gece gündüz niye elinde dürbün ile izlesin ki!..

...

Bu her şeyi sahte olan geminin akıbetini çözecek olan en önemli mesele geminin limana yanaşarak boşaltıldığı gündür...

Bu işle ilgili olanlar ya da gerçekten temiz toplum isteyenler bunu önemle bir yere kaydetsinler lütfen!

23 Şubat 2020 tarihinden bahsediyoruz...

Pazar gününe denk geliyor!

Normal mesai günlerine ne oldu ki gemi Pazar günü kıyıya çekildi...

İşte bu tarihte limanda kimler çalışıyordu bize göre kilit isim onlardır!

Tabi ki ne tezgahlar döndüğünü bilenler var bilmeyenler var...

Eğer o kilit isimlerin ifadelerini alabilirseniz bu işi çözdünüz demektir!

Ama eğer her zaman olduğu gibi yukarılardan birileri telefona sarılıp da bu işin üzerine fazla gidilmemesi gerektiğini söylerse o zaman başka...

Temiz toplumu filan da unutun deriz!

Üzerine de buz gibi bir soğuk su içebilirsiniz...

Kirlilik de devam eder!

...

Bu konuda çok şey yazıldı ama yazılmayanlar da var...

Yani olayın başka kilit isimleri!

Farkındaysanız olayın bir nevi dolandırıcılık olduğu söyleniyor ama...

Dolandırılan isim ya da işletme bir türlü açıklanmıyor!

Çünkü bu gemi 23 Şubat tarihinde gümrük memurlarına ek mesai ödenerek limana geldi...

24 Şubat tarihinde de boşaltılıp bir işletmenin tırlarına yüklendi!

İlgili işletme de yüklü bir para ödedi...

Çeki alanlar da bozdurup parayı cebine koydu!

Sonra olay patlayıp gemi tutuklanınca demir ve çelikler işletmeni elinde patladı...

İşletme sahibi bu işten büyük zarar etti!

Konu şimdi mahkemede...

İyi de isimler niye açıklanmıyor ki!

Ortada büyük kazık yiyen bir iş insanı var...

Bunun mahkemelik olması ama basına yansımaması gayet manidardır!

...

Birkaç ip ucu daha verelim...

Bu konuyla alakalı olabilir mi onu artık ileride göreceğiz ama bir gümrük memurunun iş yerinden bahsediliyor sürekli!

Hem gümrük memuru hem de iş yeri sahibi...

Muhakkak ki işyerini kendi adına açmamıştır, bu işler genelde hısım akraba üzerine kayıtlı çıkar hep!

Devlet çalışanlarına ikinci iş yasak ya...

Hele de bir gümrük memuru olunca ve deşifre edilince maazallah kıyamet kopar değil mi ama!

Burada da soru şu;

Bu memur arkadaşa bu iş yerini hangi iş insanı açtı...

Mağazanın içini ed ağzına kadar malzeme ile doldurdu!

Bu bir hayır işi olabilir mi dersiniz...

Güler geçersiniz tabi ki aynen bizin yaptığımız gibi!

...

Temiz toplum istediklerini iddia edenlere sesleniyoruz...

Bundan daha güzel bir fırsat daha bulamazsınız!

Tabi ki biz de bu işin peşini bırakacak değiliz ama lütfen bizi de çok yormayınız...

Çünkü sizler devletin tepesinde oturan devleti temsil eden bireylersiniz!

Verdiğimiz ip uçlarını birleştirip, halkaları sağlıklı bir şekilde birleştirirseniz pek ala ki bu işin ardında yaşananları birkaç telefon görüşmesi ve tabi ki soruşturmayla ortaya çıkarabilirsiniz...

Ne demek istediğimiz çok iyi anladığınızı umuyoruz!

MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, Pazar gününe denk gelen 23 Şubat tarihinde çalıntı geminin limana yanaşması konusunda sağlam bir araştırma yapmanız gerekecek. Zira bu konuda bazı memurların parmağının olduğu tahmin ediliyor, bizden uyarması!

...

Sayın Mustafa DEVECİ, sizin memurları sağlam bir şekilde mercek altına almak gerekiyor sanırız. Hangi iş insanları ile hangi ilişkileri var eğer bunları ortaya çıkarabilirseniz, bir çok kaçakçılık olaylarının da önüne geçebilirsiniz değil mi?

...

Sayın Tolga ATAKAN, bakanlığınıza bağlı bir daire çalışanlarından başka iki çalışan hakkında çok ciddi ihbarlar yapılmaya başlandı. Eğer yaşanan bir takım sıkıntılı şeyleri siz ortaya çıkarmazsanız yakında gündeme bomba gibi düşecek diyorlar...

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, eğitimdeki çürük elmaları temizleme konusundaki açıklamalarınız bir hayli ilgi gördü ama öncelikle ikinci iş yapan devlet öğretmenlerini ortaya çıkarabilirseniz bu konuda iyi bir başlangıç yapmış olacaksınız...

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, başhekimlik görevine geldikten sonra G. Mağusa Devlet Hastanesinde gözle görülür bir iyileşme gözlendiği konusunda mesajlar geliyor. Bu arada hastane içinde tütün kullanımını tamamen yasaklamanız da yerinde bir karar oldu, tebrik ederiz...

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Sayın Ahmet SENNAROĞLU. Bundan böyle yeni ikamet yerinizi Lefkoşa olarak değiştirdiğinizi ve çok radikal kararlar ürettiğinizi öğrendik hayırlara vesile olsun. Artık daha sık görüşeceğiz desenize...

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Sayın Özcan HÜDAVERDİ, bir aylık maaşınızı yanan devlet hastanesine bağışlama kararınız umarız diğer hekim arkadaşlara da iyi bir örnek teşkil eder. Bu arada ek mesailerinizi de bağışlayacak mısınız diye meraklı sorular geliyor haberiniz olsun istedik...

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Sayın Erdal ONURHAN, Kıb-Tek istihdamları konusunda açıklamanız tatmin olmamış olsa gerek ki vatandaş sınavı ilik üçte kazananların niye mülakatta kazanmadığını soran mesajlar gönderiyor. Zira listenin yanında bazı torpil mekanizmalarının ismi de geçiyormuş...

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Sayın Koral BOZKURT, MTG’nin binası konusunda bazı bürokratik engellerle karşılaştığınız için aldığınız istifa kararını kaldırmanızı isteyen çok sayıda mesajlarınız geliyor. Takıma ve bölgeye bu kadar hizmet vermiş bir başkan olarak taraflar sizi yalnız bırakmayacak gibi gözüküyor...

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Sayın Ufuk AKAN ÜÇAY, yılların deneyimli ve güçlü kalemi olarak rahatsızlığınızdan dolayı geri plana çekilme kararınız sevenleriniz tarafından üzüntü ile karşılandı. Mücadele adamı olarak bu konuda da direnmeyi bırakmamanız öneriliyor...

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Sayın Serdar DENKTAŞ, aktif siyasetten çekilme kararı alan bir şahsiyet olarak yapılan son eleştirilerden sonra sahalara tekrar dönme kararı alabileceğiniz konuşulmaya başlandı. Tecrübelerinizi bir süre daha amme hizmeti için kullanmanız öneriliyor...

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Sayın Ahmet ASLAN, size çok yakın olan dostlarınız bu kez hangi partiden milletvekili olacağınızı merak etmiş olsalar ki bu konuda çeşitli bahisler yapmaya başladılar. Bu konuda ser verip sır vermiyormuşsunuz öyle mi?

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Sayın Hasan ONALT, çalıntı gemiden gelen demirler konusunda bazı çevreler dolandırıldığınızı iddia eden ihbarlar yapmaya başladı. Bu konuda kamuoyunu aydınlatmakta yarar olacak sanki değil mi!