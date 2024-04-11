Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Merkezinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

MDP’den yapılan açıklamaya göre bayramlaşma törenine, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Genel Sekreteri Cemre Seziner yanı sıra partinin ilçe başkanları, MYK ve parti meclisi üyeleri ile bazı partililer katıldı.

Büsküvütçü, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, “bayramların, küslerin barışmasına, dayanışma ve yardımlaşmaya daha üst seviyelere çıkmasına, sevgi ve hoşgörünün daha egemen olmasına vesile olan manevi günler olduğunu” ifade ederek, “hiç bir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir dünya için herkese büyük görevler düştüğünü" söyledi.