Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), hükümeti eleştirerek, “Halkımızın mevcut koalisyon hükümetine hiç güveni kalmamıştır tek derdi geçim sıkıntısıdır” dedi.

MDP tarafından yapılan yazılı açıklamada koalisyon hükümetlerinin geçmişte de birçok sıkıntı yarattığı savunuldu ve hükümetin birçok alanda sınıfta kaldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak ekonomik sosyal tarım elektrik ulaşım ve birçok noktada halkımız neyi ister daha rahat nasıl geçimlerini sağlayabiliriz çalışmaları üzerinde daha sıkı duraraktan ilk erken seçimlerde Millliyetçi Demokrasi Partisi halkımızın istikrarı için elinden geleni fazlasıyla yapacaktır” denildi.