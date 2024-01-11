Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’ye anjiyo yapıldı.

MDP’den verilen bilgiye göre, bugün Girne Suat Günsel Hastanesi’nde Anjiyo yapılan operasyonun "başarılı ve temiz" şekilde tamamlandığı belirtildi.