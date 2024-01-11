Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’ye anjiyo yapıldı.

Dr. Suat Günsel Camii Törenle İbadete Açıldı Dr. Suat Günsel Camii Törenle İbadete Açıldı

MDP’den verilen bilgiye göre, bugün Girne Suat Günsel Hastanesi’nde Anjiyo yapılan operasyonun "başarılı ve temiz" şekilde tamamlandığı belirtildi.