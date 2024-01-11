Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’ye anjiyo yapıldı.
MDP’den verilen bilgiye göre, bugün Girne Suat Günsel Hastanesi’nde Anjiyo yapılan operasyonun "başarılı ve temiz" şekilde tamamlandığı belirtildi.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’ye anjiyo yapıldı.
MDP’den verilen bilgiye göre, bugün Girne Suat Günsel Hastanesi’nde Anjiyo yapılan operasyonun "başarılı ve temiz" şekilde tamamlandığı belirtildi.
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