McDonald's, marka değerlendirme organizasyonlarından olan "BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka" listesinde ilk 5 marka arasında yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's, "BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka" listesinde bu yıl 5'inci en değerli marka olarak yer aldı.

Toplam 34 bini aşkın restoranı ve 1,6 milyonun üzerinde çalışanıyla günde ortalama 100 milyon kişiye hizmet veren McDonald's, listede ilk 5'te yer alan tek yeme-içme markası oldu. Marka değeri bu sene 191,109 milyar dolar olan McDonald's 2017 yılından beri listenin ilk 10 markası arasında yer alıyor.

Türkiye'de ise 1986'dan bu yana hizmet veren ve toplam 7 bin 500 kişiyi istihdam eden McDonald's, ürünlerinin yüzde 98'ini yerli tedarikçilerden temin ediyor.

- "Hızlı servis sektörüne öncülük eden bir marka olmayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen McDonald's Türkiye Genel Müdürü Mwaffak Kanjee, McDonald's'ın, kurulduğu günden bu yana yenilikleri ve vizyonuyla hızlı servis sektörüne öncülük eden bir marka olmayı başardığını bildirdi.

Kanjee, "Kalite, lezzet ve hizmet standartlarımızı taviz vermeden dünyanın her yerinde lezzet severlere sunarken, müşterilerimizin taleplerini önceliklendiriyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de restoranlarımızı 'geleceğin restoran deneyimi' vizyonuyla yenileyerek misafirlerimize geleneksel McDonald's lezzetlerini değişen zamana ayak uydurarak sunuyoruz." ifadelerini kullandı.