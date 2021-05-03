Serbest Kürsü / Levent Özadam
Bir televizyon kanalına konuk olduk…
Ekonomik sıkıntılar konusunda görüşümüzü sordular!
Şimdi hemen her sektör tel tel dökülüyor ya…
Sunucuya aynen şunu söyledik;
Asıl zor günler bundan böyle başlıyor, diye…
Aslında sosyal patlamalar çoktan başladı!
Bunların bir kısım basına yansırken birçoğundan kimsenin haberi yok…
Hemen her konu aile içlerinde kalıyor!
Ama bu sessizlik çok fazla uzun sürmeyecek…
Toplumun büyük çoğunluğu krizin kapı eşiğinde bekliyor!
Umut olsa hadi neyse diyeceğiz ama tünelin ucunda ışık da gözükmüyor…
Bırakın özel sektörü bir yana, hükümet artık kamu çalışanları ile emeklilerini de ödeyemeyecek çizgiye geldi!
Maliye Bakanı Oğuz’a kızıyorlar…
Cenevre’de görüşmeler yapılırken niye memur maaşlarını ödeyemeyecek noktadayız diye açıklama yaptı diye!
Doğru söyleyen ve dokuz köy meselesidir bu…
Oğuz içinde bulunduğumuz tabloyu ortaya koyuyor!
Elde yok avuçta yok, Ankara’dan para gelmezse ödeme de yok, bu kadar açık ve nettir bu artık…
Sürdürülebilir yanı da yok!
…
Bir de tabi ki bazı sendikalar var ki resmen başka dünyada yaşıyorlar…
Ankara’ya da istemezlermiş memurunu da!
Samimiyetsiz açıklamalar bunlar…
Boylarına boslarına bakmadan kafa tutuyorlar!
İnsanı bazen içinden geliyor, birkaç aç bu memlekette maaş ödenmese de bir gürsek hallerini…
Geçmişte bunlar çok yaşanmıştır!
Sokakta eylem yapıp Ankara’yı istemediklerini haykıranlar, hükümetle gizli toplantılarda gidip Ankara’dan para istesinler diye çağrı yaparlardı…
Aynı tas aynı hamam devam ediyorlar!
Bizde ekonomi zaten yıllardır ağır aksak gidiyordu şimdi buna bir de salgın eklenince her şey gün yüzüne çıktı…
Taşıma suyla değirmenin dönmediğini hep birlikte gördük, görmeye de devam edeceğiz!
Eğer bir çözüm üretilmezse de bunu önümüzdeki aylarda çok daha fazla hissedeceğiz…
Kriz resmen geliyorum diyor, ama duyan yok, gören yok, bunun önüne geçmek için parmağını kıpırdatan hiç yok!
Geçmişte olduğu gibi, Ankara gönderirse verecekler…
…
Tamam elde yok avuçta yok ama…
Bu hükümetin en azından kriz yönetimi oluşturarak yapabileceği şeyler de yok değil!
Cumartesi günü bir okurumuz aradı şahit olduğu bir dramı anlattı…
Hemşire bir arkadaşına mazbata çıkmış!
Hani şu pandemi döneminde kahraman ilan ettiğimiz sektörden bir hemşire…
Borcunu ödeyememiş, hapis yatacak!
Hasta olup hastaneye yatmış…
Hastanede olduğu müddetçe hapse girmeyeceği düşüncesiyle!
Çünkü kendisine başka bir seçenek verilmemiş…
Düşünü bir kere, kendisi bir devlet memuru ancak borcunu ödeyemiyor böyle bir yola başvuruyor!
Allah sabırlar versin…
Peki ya memur olmayanlar!
Bir seneden fazla bir süredir dükkanlarında siftah yaptığı gün şükredenler var…
Özel kapandığı için devletin bin 500 TL’sine muhtaç bırakılanlar!
Hele de aylarca işsiz kalanlar…
Gelirleri sıfır noktasına kadar düşenler!
…
Hükümet edenler artık nutuk atmayı bir yana bırakmak zorundadırlar…
Bankalara sözlerini geçiremedikleri için yeni faiz mağdurları her geçen gün artmaktadır!
Bizde öyle bir sistem getirilmiştir ki borcu olanları hapse göndererek, borçlarını ödeme imkanı bile veremiyoruz onlara…
Hapse sokulan birisi bu nedenle çalışamasa nasıl olacak da borçlarını bir şekilde ödeyecek!
Başka bir tespit daha…
Eğer bu işle görevli polis memurları biraz insaflı olmasa değil şimdiki hapishane yeni hapishane açılsa bile mazbata suçluları bile sığmayacak buralara!
Burada polis memurlarının insafı, süre uzatmaları sayesinde yoğun kalabalıklar yaşanmıyor…
İyi de nereye kadar…
Sonuçta alacaklı da haklı ama burada en önemlisi devletin artık bir otorite olarak kendini hissettirip orta yolu bulması!
En azından yaşanan kriz biraz olsun sonlanıncaya kadar…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, G.Mağusa Hastanesi Devlet Hastanesi’nde bazılarının adı ilaç skandalına da karışan 5 hekim çalışmamak için ellerinden gelen her şeyi yine vizyona sokmaya başladılar. Geçen sene bu arkadaşlara açılan soruşturma devam ettirilseydi derslerini alıp bedelini ödeyeceklerdi ama soruşturmaların sonu bir türlü gelmedi.
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Sayın Deren OYGAR, 3 günlük kapalı turizm için ülkeye gelenler bilekliklerin bedeli olan parayı kredi kartı ile ödemedikleri için geri dönüyorlar. Ercan’da Türk lirasının kullanılması ne zamandan beridir yasaklandı. Acenteler ateş püskürüyor gecikmeden önlem almanızı bekliyorlar!
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Sayın Halil TALAYKURT, Sağlık Bakanlığı’nda uzun bir süredir görev yapmanıza rağmen beklenen resim atama yapılmayınca haklı olarak görevi bırakıp müşavirliğe geri döndüğünüz konuşuluyor. Milletvekili adaylık çalışması için şimdi çok daha fazla zamanınız olacak desenize…
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Sayın Sinem TİP, YDP kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra DP’ye transfer olup genel başkanın danışmanlık görevine getirilmişsiniz. Bakalım beraberinizde DP’ye daha kimler gelecek her iki partide de merak konusu olmuş…
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Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, Koop-Süt’de bazı yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarınızla birlikte geçici haciz kararı alındığını üzüntü ile öğrendik. Mahkemeye taşınan konu bakalım nasıl sonuçlanacak artık hep birlikte göreceğiz değil mi?
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Sayın İsmail ARTER, G.Mağusa’da askerin boşalttığı bölgede dev bir yatırım çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü ve ihale aşamasına kadar geldiğini duyduk. İhalenin şartları konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşanıyormuş bu konuda hayli temkinli olmakta yarar görüyoruz…
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Sayın Mehmet AVCI, bir çok yolun can güvenliği açısından yetersiz olduğunu bilmeyen yok da bu konuda sivil toplum sessiz kalınca hükümet edenler de nedense işe ciddiyetle yaklaşmıyorlar. Sesinizi daha fazla yükseltmeniz artık kaçınılmaz oldu değil mi?
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Sayın Erhan ARIKLI, elektrik zamları konusunda yapılan çelişkili açıklamalar hem vatandaşın kafasını karıştı hem de devlet ciddiyetiyle çok bağdaşmıyor. Yapın gitsin şu zammı da insanlar bin kere değil bir kere ölsün artık…
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Sayın Koral ÇAĞMAN, Türkiye’de işten durdurmalar Haziran ayı sonuna kadar yasaklandığına göre aynı uygulamanın artık bizde de getirilmesi için girişimde bulunmanızı isteyen çok sayıda mesajınız var.
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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, üreticinin elinde kalan hellimin bazı devlet kurumlarına pazarlanması için büyük bir seferberlik başlattığınızı memnuniyetle öğrendik. Umarız başarılı olur ve süt üretilicileri de rahat bir nefes almış olur…
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