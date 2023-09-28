Mağusa Suriçi Derneği (MASDER’in) “Cumartesi Sohbetlerinin” konuğu Mağusa Türk Gücünün eski ve yeni başkanlarından Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve iş insanı Koral Bozkurt olacak.

MASDER’den yapılan duyuruda, yaz nedeniyle verilen aranın ardından 30 Eylül’de yer alacak Cumartesi Sohbetlerinin konuklarının Mağusa Türk Gücü'ne (MTG) pek çok sezon başkanlık yapan üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve mevcut kulüp başkanı iş insanı Koral Bozkurt olacağı belirtildi. Dernek binasında yer alacak etkinlik 10.30’da başlayacak.

Etkinlikte, MTG’nin geçmişi, sosyal yaşamdaki rolü ve kurumsallaşması yönündeki adımlar konuşulacak.