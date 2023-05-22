Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2023 yılı Mart ayına ait öğrenci bursları için toplam 19 milyon, 143 bin, 140 TL, 94 kuruş ödeme yapıldı.