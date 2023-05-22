Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2023 yılı Mart ayına ait öğrenci bursları için toplam 19 milyon, 143 bin, 140 TL, 94 kuruş ödeme yapıldı.
Mart ayı bursları ödendi
Maliye Bakanlığı, Mart ayına ait öğrenci burslarının bugün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2023 yılı Mart ayına ait öğrenci bursları için toplam 19 milyon, 143 bin, 140 TL, 94 kuruş ödeme yapıldı.
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