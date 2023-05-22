Kamyonların trafiğe çıkışları denetlendi Kamyonların trafiğe çıkışları denetlendi

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2023 yılı Mart ayına ait öğrenci bursları için toplam 19 milyon, 143 bin, 140 TL, 94 kuruş ödeme yapıldı.