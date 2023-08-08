Yerel basındaki haberlere göre, Laser temizlik şirketi çalışanları, maaşlarının ödenmediği veya geç ödendiği gerekçesiyle Marsilya'daki Saint-Charles Tren Garı'nda 8 gündür grev yapıyor.

Grev sebebiyle garda oluşan çöp yığınları kötü koku yayarken, çalışanlar yetkililere seslerini duyuramadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemlerini uzatma kararı aldı.

Fransız demir yolu şirketi SNCF, işçilerin maaşını ödemekle yükümlü Laser firmasına sorunu bir an önce çözmeleri için resmi bildirimde bulunduklarını açıkladı.

Durumu adli makamlara da ilettiklerini kaydeden SNCF, firmanın yapılan sözleşmeye uymamasına tepki gösterdi.

Daha önce de aynı garda grevler oldu

Daha önce de benzer gerekçelerle çok sayıda grev yapılan Saint-Charles Tren Garı'nda, temizlik çalışanlarının bir önceki iş bırakması haziranda 13 gün sürmüştü.

Grev nedeniyle garda oluşan büyük çöp yığınları sosyal medyada gündem olmuştu.

Firmanın söz konusu personelin taleplerini kabul etmesi sonrası grev sona ermişti.