Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a veda ziyaretinde bulundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Erhürman’a Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Milletvekili Armağan Candan; Nava'ya ise Marcin Brauhoff, Giulia Bertezzolo ve Stefan Simosas eşlik etti.

2020 yılından bu yana Kıbrıs’ta Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürlüğü yapan Nava, görevinden ayrılmadan önce Erhürman ve beraberindeki heyete veda etti.

Erhürman, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Mario Nava’ya atandığı İstihdam Genel Müdürlüğü görevinde başarılar diledi.