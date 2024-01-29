“Kıbrıs sorununun derinine inmek için kolları sıvayıp işe başlıyor”

Barış Gücü karar taslağındaki “yanlış bilgilendirme ve IHA kullanımına” atıf yapan ifadelere itiraz geldi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar dün gece Kıbrıs'a geldi. Rum medyası Holguin’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yarın yapacağı görüşmelerle Kıbrıs sorununun derinine ineceğine işaret etti

Fileleftheros yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek olan Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlamasına uygun zemin olup olmadığını saptamak için yapacağı uzun temas turu çerçevesinde genç ve kadın grupları da dahil her iki tarafın sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Holguin’in gelişiyle Kıbrıs sorununda bir hareketlilik dönemi başlayacağına işaret ederek, Rum yönetiminin, “önemli” diye nitelendirdiği bu hareketliliği baştan beri istediğini söyledi.

Letimbiotis “müzakerelerin, koptuğu yerden ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına göre yeniden başlaması şartlarının oluşması hedefine katalizör katkı koymak için bu yeni döneme samimî siyasi irade ile giriyoruz” ifadesini kullandı.

Politis “Kolları Sıvayıp İşe Başlıyor” başlığıyla aktardığı haberde, birbirine tamamen zıt iki tutumu yönetmesi gerektiği için işi zor olan Holguin’in, temaslarına çok zor bir konjonktürde başlayacağını yazdı.

Holguin’in, Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının çöküşünden 7 yıl sonra iki taraf arasında ortak zemin arayacağını hatırlatan gazete, Rum Yönetimi'nin “ortak zeminin, federasyon ile iki devlet çözümü arasında olmayacağı, uzlaşılmış çerçeve zemininde hareket edileceği ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev/yetkilerinin de bunu dikte ettiği” görüşünde olduğunu yazdı.

Haravgi manşetten “Kıbrıs Sorununun Çözüm Zemini Konusunda Net Tezler” başlığıyla aktardığı haberinde, Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlamasına dair kısıtlı ümitlerle Ada’ya geldiğini yazdı.

Atanması doğru istikamette atılmış bir adım olarak değerlendirilmesine rağmen adada oluşan durum nedeniyle Holguin’in görevinin ne kadar zor olduğunun bilincinde olduğu belirtildi.

-"Rusya itiraz etti"

Fileleftheros BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Rusya’nın, BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararına ilişkin sürecin bitmesine kısa bir süre kala itiraz ortaya koyarak yeni bir istişare turu başlattığına işaret etti.

Gazeteye göre, nihai metnin oluşturulması hedefiyle Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında hafta sonu yapılan istişareler sırasında Rusya, taslak metinde “yanlış bilgilendirme ve insansız hava aracı kullanımı” konusuna atıf yapan bazı ifadelere itiraz etti.

Rusya’nın itirazından sonra taslak metin yeniden kısa bir “suskunluk dönemine” girecek ve bu süre içerisinde başka bir itiraz gelmezse Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini bir yıl daha uzatacak karar benimsenecek.