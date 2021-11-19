Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kasım ayının bitmesine sadece 11 kaldı…
G.Mağusa Belediyesi çalışanlarından 20 kişi halen ödenmedi!
Doğal olarak da hem sendika hem de muhalefet konuya duyarlılık gösteriyor ya da siyasi rant sağlamaya çalışıyor…
Çünkü çok değil 2 ay kadar bir süre içinde genel seçimler var!
İyi de belediye çalışanlarından 120 kişi bu gün oldu niye ödenmedi?
Bunun sorumlusu gerçekten belediye başkanı mı?
Olayı irdelemek için biraz gerilere gitmek gerekir…
Çalışanların ödemelerinin sıkıntısı ne zaman başladı!
Yaklaşık 4 ay kadar önce?
Peki sıkıntının gerçek nedeni ne buna bakalım…
Birincisi yaşanan pandemi dolayısıyla!
Pandemi nedeniyle ülke genelinde tüm belediyeler maddi sıkıntı yaşamaya başladılar…
Haliyle G.Mağusa Belediyesi de bunun içinde yer aldı!
Belediye önce PCR testi ve aşılama merkezi kurdu, masrafları cebinden ödedi…
120’ye yakın çalışanın görevlendirildiği merkez için şimdiye kadar personel hariç 3 Milyon TL’ye yakın para harcandı!
Devlet söz verdiği halde bu paraları belediyelere ödemedi…
Merkez PCR testlerine devam ediyor tabi ki yine cebinden!
…
Bir de olayın eğitim kısmı var…
Okullarda yüz yüze eğitim son bulunca uzaktan eğitim başladı ve devletin yapması gerekeni yine belediye üstlendi ve 1 Milyon TL’ye yakın harcamada bulundu!
Bu para da hala geri dönmedi…
Devlet 2019 ve 2020 yılında belediyelere verdiği yüzde 24 katkı artışını 2021 yılında yüzde 6.5 civarında bahşederek aylık 1.5 Milyon TL gibi bir gelir kaybına neden oldu…
Bu da yetmezmiş gibi yüzde 21 hayat pahalılığını maaşlara yansıtarak devlet eliyle belediyenin kasasından 2.5 Milyon TL’yi cebine indirdi!
Sanırız burada mantık, ben yaşayayım belediyelerin canı çıksın mantığı idi…
Bu zihniyet hakim olunca da sadece G.Mağusa Belediyesi değil genelde tüm belediyelerde kaçınılmaz sonun başlangıcı yaşandı!
…
Bu yazının asıl konusu ise Kapalı Maraş’ta yaşanan bir takım gelişmelerdir…
2020 yılının sonlarına doğru olası anlaşmalarda ilk verilecek yer olan Maraş için Türkiye politika değişikliğine gitti ve yapılan protokollerle bazı kamu alanlarının açılmasına karar verildi.
Yapılan protokollerin altında da hep G.Mağusa Belediyesinin imzası olduğu için, sorumluluk da belediyenin sırtına yüklenmiş oldu!
Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başta Cenevre olmak üzere yurt dışı gezilerinde hep övgüyle Kapalı Maraş’ı hizmete açtıklarını ağzından hiç düşürmedi…
Bu arada şu anki hükümet de programında iki devletlilik ve Maraş’ı hep gündeminde tuttu, Maraş’da yaşanan gelişmelerden övgüyle bahsetti!
Buraya kadar tamam, güzel de gelelim konunun maddi boyutuna…
Verilen sözlere!
Belediyede yaşanan ekonomik krize…
…
Belediye şu ana kadar 250 bin kişinin ziyaret ettiği Maraş için kendinden istenilen bütün istenenleri yerine getirildi, buraya 47 personel aktardı…
Türkiyeli yetkililer de zaman zaman Maraş’a gelerek çeşitli etkinliklere katıldı ve belediyeye maddi kaynak sözü verdiler!
Bu sözler tutuldu mu?
Belediye bugüne kadar Maraş’ta aylık 350 Bin çalışan parası ödedi ve bu rakam bir yılda 4.5 Milyon TL tutarında ödüyor…
Bölgenin temizlik, inşaat ve diğer giderleri için yine toplamda yıllık 10 Milyon TL’ye yakın belediyenin cebinden para çıkıyor!
İşte bu gerçekler ışığında şimdi sormak gerek…
G. Mağusa Belediyesine bu güne kadar Ankara ve KKTC tarafından ne kadar maddi kaynak aktarıldı?
Zira ortada hiç hesap yokken, belediyenin kasasından bugüne kadar 30 Milyon TL para çıkmış!
Edindiğimiz bilgiye göre de belediyeye Ankara’dan 4 Milyon TL’ye yakın kaynak aktarılmış…
Bundan sonrasının ne olacağı da bilinmiyor!
…
Demek istediğimiz şudur;
G.Mağusa Belediyesi salgın harcamaları bir yana en fazla Maraş’ta verdiği hizmetler neticesinde şu anda maaş ödeyemeyecek duruma kadar gelmiştir, eğer bir önlem alınmazsa da yaşanan ödeme sıkıntısı bundan böyle de artarak devam edecektir!
Bunu kabul etmek mümkün değildir…
Bu yükü de daha fazla kaldırması beklenemez!
Burada asıl eleştirilme konusu da verilen hizmetlerin yeterli olup olmadığıdır…
Rutin hizmetler ne kadar verimli yapılmaktadır?
Bölge halkı belediyenin hizmetlerinden memnun mudur?
Zaten memnun olmasa 7 ay kadar sonra yapılacak olan yerel seçimlerde iradesini ortaya koyacak ve cezayı kesecektir…
Maraş’ta yapılan harcamalar geri dönmezse bundan böyle belediyenin de bölge halkının da, çalışanların da işi hayli zor olacak gibi görülüyor!
MESAJ KUTUSU
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Sayın Metin ÖKSÜZOĞLU, özel kalem müdürlüğü olmadı ama en azından kıdemli müfettişliğe atanarak size karşı muhalif olanları hasetlerinden çatlattınız. Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Benan REŞAT, Başbakanlık sekreterliği göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Çok önemli bir göreve atandınız, otorite ve disiplin anlayışınız bu makamda da muhakkak ki size yeni başarılar kazandıracaktır. Bundan böyle de artık yolunuzu gözleyecek olan eşiniz düşünsün. Yemek ve ev işleri için devir teslim töreni bekliyoruz…
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Sayın Asaf ŞENOL, çok muhterem babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah.