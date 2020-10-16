banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1180
ALTIN
486.958
DOLAR
7.9345
STERLİN
10.2291
EURO
9.2803

Maraş’a sahip çıkmak ne demek?

Çiğdem Dürüst
Türkiye

Çiğdem Dürüst

16 Ekim 2020, 01:12

  1. Maraş Türk toprağıdır. Türk ulusunun amaç ve çıkarları doğrultusunda kullanılmalıdır.
  2. Maraş Türk Kıbrıslılara aittir. Türk Kıbrıslıların bu toprakları benimsemesi ve bunun kendilerinin olması için gerekli sorumluluğu göstermesi kaçınılmazdır.
  3. Maraş Kıbrıs toprağıdır. Kıbrıslılık bilinci ile Maraş’a bakılmalı ve buna göre kullanım ve yaşamının değerlendirilmesi gerekir!

***

Yukarıdaki 3 temel noktadan Maraş’a bakıldığında ideolojik duruş ve Kıbrıs hususundaki bilinç doğrultusunda birçok bakış açısı vardır.

Maraş, dünyanın herhangi bir yerinde örgütlenmiş bir devlet yapısı içinde olsaydı yerel ve merkezi yönetimler gereği, siyasi harita açısından değerlendirilebilecekti. Bu kapsamda, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet varsa, siyasi açıdan hangi tarafta olduğuna bakılarak yönetilmesi anlamına gelir.

Federal bir çözüm ya da Birleşik Kıbrıs için de yönetimin merkezi genel yönetimde olması veya nasıl olacağının antlaşmalara dayandırılmasını gerektirir.

Yok eğer Türk ulusunun sahip olduğu bir toprak parçası olarak değerlendiriliyorsa, Türk dünyası adına liderliği üstlenen kişi(ler) devlet(ler) bu hususta karar merciolur. Yani siyasi olarak bu toprak parçası hakkındaki sorumlulukları üstlenirler.

Şimdi, bu doğrultuda Maraş’a hangi bağlamda ve nasıl sahip çıkmalıyız?

Esas sorun da zaten bu!

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı bu hususta dünyaya yönelik açıklamalar yapıyor. Bizlere de bu toprağa sahip çıkmamız gerektiği nasihatini ediyor bir anlamda. Buraya kadar bir sorun olmamakla birlikte bizler bu toprağa hangi bağlamda sahip çıkacağımızı bilemiyoruz. Çünkü yukarıda özetle 3 maddeye sığdırılmaya çalışılan karmaşayı bizzat yaşıyoruz.

Kısacası Maraş konusunda Kıbrıslıtürkler olarak aciz durumdayız…

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle, belki Kıbrıslı seçmeler Maraş’a nasıl sahip çıkmak istendiğini ortaya çıkaracak.

***

Bütün mesele kendimizi nereye ve nasıl dahil edeceğimizi ya da bizi biz nasıl yapacağımızı bilememekten kaynaklanıyor.

Bunalımlı da sayılabilecek karmaşayla onyıllar hatta belki de yüz yıllar geçirmiş bir toplumuz. Belki de bir toplumun parçası…

Bugün içine düşülmüş çıkmaz ne acıdır ki dibe vuruşun da açık göstergesine dönüşmüştür.

Acıdır, bundan kurtulmak için inanç, istek, enerji ya da bilinç yoktur. Belki yeterince yoktur…

Toplumlar da bireyler gibidir. Kendi fiziksel sağlıkları, ruhsal bütünlükleri, mizaç ve kişilikleri vardır. Ki buna bütünlüklü olarak verdiğimi isim “kültür”dür.

Nasıl ki bir birey beslenme, sağlık, güvenlik, ilerleme, gelişme, büyüme gibi ihtiyaçlarının peşinden koşar; herhangi birinin tehdit altında olduğunu hissettiğinde de fiziksel ve/veya ruhsal sağlığını kaybederse; toplum da aynı şekilde ilerler.

İşte toplum olarak içinde bulunduğumuz buhran senelerdir tam olarak budur. Başlangıçta ruhsal olarak hissederken artık bedensel olarak da bunu yaşamaya ve ilerleme, gelişme konusunda sorun yaşamaya başladık. Maraş bunun sadece bir tek göstergesidir.

Bu husustaki “zayıflığımızı” ya da eksikliğimizi fark edenler, ki bu hususta çabalayıp çabalamadıklarının algısını size bırakıyoruz, üzerimize gelirken bunu nasıl ve ne kadar kullanıyorlar? Dilerseniz biz gözlemleyin…

***

Ve artık karar vermeliyiz.

Kimbilir belki de KKTC bile risk altındadır artık…

Üstelik sanıldığının tam tersi yönünde. Yani milli duygular paralelinin aksine…

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim