MARAŞ YÖNETİM KURULU YARIN TAKIMI LİGDEN ÇEKMEK İÇİN TOPLANIYOR

Ergün Yahat

Maraş spor külübü bugün oynan Mormenekşe Maraş maçında orta hakem Mustafa Özkutayın Maraş sporun galibiyetini adeta çaldığını söyleyen külüp başkanı Hüseyin Özkuyucu Maraş sporun 1-0 önde olduğu sırada hakemin 90 dakika boyunca takımı mağlup etmek için çaba harcadığını penaltı ile alakası olmayan 2 gereksiz penaltı verdiğini 90 dakika sonrasında 3 dakika bile durmayan oyuna 8 dakika ekleyerek 90+7,de verdiği uydurma penaltı ile 3 puanlarının gasp edildiğini söyledi.

Özkuyucu emeğimiz göz göre göre çalındı ! Maçın başından sonuna taraf tutarak maçı yöneten Mustafa Öztugay Maraş camiası olarak kınıyoruz adeta maça verdiği kararlarla çaldığı penaltılarla damga vurmuştur Mustafa hocaya sorarız camia olarak zor günlerden geçiyoruz hertürlü zorlu şeyi başarmaya çalışırken neden bizimle uğraşıyor.

Mustafa Öztugayın Maraş maçlarına birdaha gelmesini istemiyoruz. Futbolun adaletli hakemlerini güvenimiz tamdır Mustafa Öztugay taraflı bir hakemdir.

Bugün bize yaptıklarını yarın başka takımlarada yapacaktır. Emeğimizi çalanları bugün maçta vicdanı ile beraber bırakıyoruz !!! Mustafa Öztugay'ı kınıyoruz. Ayrıca yarın yönetim kurulu ile toplantı yapıp takımı ligden çekmek dahil oylamada çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini federasyon başkanı ve hakem camiası başkanının da görüntüleri inceleyip bir açıklama yapmalarını bekliyoruz ..