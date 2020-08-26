Derviş Gezer

Bizimkiler sallayıp yuvarlıyor.
Özellikle Ersin Tatar ve Kudret Özersay.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ya!
Ver Allah Allah.
Neredeyse Maraş’ı açtılar da yerleşiyoruz.
Birisi kendini Maraş’ın Fatihi görüyor.
Kudret Özersay.
Diğeri Maraş’ın Başbakanı.
Ersin Tatar.
Sanki biz bilmiyoruz Maraş neden konu.
Sanki biz bilmiyoruz Maraş nereden çıktı.
Ama en güzel cevabı İbrahim Kalın vermiş bu ikiliye.
T.C.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü.
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Ne demiş İbrahim Kalın.
Adada iki toplum arasında diyalog olmalı.
Olmalı ki, mülkiyet, enerji ve Maraş konuşalım.
Yani tersten okuyalım.
Ne diyormuş İbrahim Kalın.
Gelin diyor Rum’a.
Anlaşalım, hidrokarbon ve Maraş kartları ile.
E biz ne diyorduk aylardır.
Maraş, Hidrokarbok için bir kart.
Bir koz.
Yok açıyoruz, yok açtık, yok bilmem ne.
Hepsi fasa, fiso.
Sanki çocuk avutuyorlar.
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Ki zaten BM olmadan da açılmaz Maraş.
Hade diyerek açamazdık.
Bunu bilmiyor mu Ersin Tatar?
Biliyor.
Bunu bilmiyor mu Özersay?
O da biliyor.
E neden başka hava söylüyorlar.
E işlerine öyle geliyor.
Eski zaman sanıyorlar KKTC’yi.
Yok arkadaşlar yok.
Geçti bu havaların zamanı.
Artık yeni şeyler söylemek zamanı.
Yeni ve gerçekçi.
Gerçekçi ve doğru.
Doğru ve düzgün.
Hani anlatabildik mi derdimizi bilemiyorum.