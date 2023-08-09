Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat ağıllar bölgesinde İsmail Bilir’in mandırasına giren Nacit Yavuz’u ciddi şekilde darp edip, burnunu kıran Mehmet Mutlutürk, 16 yaşındaki R.M, Abdulkerim Avcı, 16 yaşındaki H.S.A., Mehmet Cemal Dağlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tuğçe Sarıca, olguları aktardı. Polis, Mehmet Mutlutürk, 16 yaşındaki R.M., Abdulkerim Avcı, 16 yaşındaki H.S.A. ve Mehmet Cemal Dağlı’nın vahim zarar, ciddi darp suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların 8 Ağustos 2023 tarihinde saat 00.10 raddelerinde Haspolat ağıllar bölgesinde İsmail Bilir’in mandırasına girdiği gerekçesi ile Nacit Yavuz’un vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip, vahim ve bedensel zararda bulunup ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların olayın ardından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlılardan Mehmet Mutlutürk, Abdulkerim Avcı ve Mehmet Cemal Dağlı’nın gönüllü ifade vererek, Yavuz’u darp ettiklerini itiraf ettiklerini ancak burnunu kimin kırdığını bilmediklerini söyledi. Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, 16 yaşındaki 2 zanlının annelerinin 10 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Mehmet Mutlutürk, Abdulkerim Avcı ve Mehmet Cemal Dağlı’nın 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için 2’er kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanıncaya kadar serbest kaldı.