Cumhurbaşkanı Tatar, Manchester’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle resepsiyonda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar onuruna düzenlenen resepsiyona, Türk toplumu temsilcileri yanında Pakistan, Bangladeş ve diğer Müslüman toplumu temsilcileri de katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Onur Sayın, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Pakistan Manchester Başkonsolosu Muhammad Tariq Wazir ile belediye başkanları ve diğer yetkililer de yer aldı.

Resepsiyonu organize eden Kıbrıslı Türk iş insanı Ziya Emir, resepsiyona katılan herkese teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini onurlandırdığı ve her zaman halkının yanında olduğu için teşekkür etti.

İş insanı Mehmet Nezir Korkut da, organizasyona katılan ve destek veren herkese teşekkür etti, Manchester’de kendileriyle bir araya gelen Tatar’ın ziyaretinden onur duyduklarını söyledi.

Türkiye Manchester Başkonsolosu Onur Sayın da, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinden onur duyduklarını ifade etti.

Sayın, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinin, Kıbrıs Türk toplumuna verdiği önemi gösterdiğini belirterek, bu tür ziyaretlerin, aradaki ilişkileri geliştireceğine işaret etti ve organizasyonu düzenleyenleri tebrik etti.

-Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Manchester’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, organizasyona katılan herkese teşekkür etti.

Tatar, iş insanı Ziya Emir’e teşekkür ederek, Kıbrıslı Türkler yanında Türk toplumu ve Pakistan Bangladeş ve diğer Müslüman toplumların temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs konusunda katılımcıları bilgilendiren Tatar, Türkiye ile her zaman tek vücut olarak hareket ettiklerini, bölgede barış, huzur ve güvenlik içinde bir gelecek için çalıştıklarını anlattı.

Savaşlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, insanların hep birlikte işbirliği içinde çalışmasının önemini vurguladı.

Müslüman toplumların bir olmasının da önemine işaret eden Tatar, bir ve birlikte oldukları sürece başaramayacakları mücadele olmadığını kaydetti.

Tatar, KKTC devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Doğu Akdeniz’de gelişmeye devam edeceklerini belirterek, turizm eğitim yapı ve diğer alanlardaki gelişmeleri anlattı.

Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs’ta iki üsse sahip garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap vermesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet ve iki egemen halk olduğunu, bu gerçek dışında çözümün olamayacağını kaydetti.

Birçok ülkeyi ziyaret ederek ve bir çok yetkili ile görüşerek yeni siyaseti anlattığını ifade eden Tatar, uluslararası camianın da kendilerine destek vermeye başladığını, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliği içerisinde geleceği inşa edebileceğini ifade ederek, Rum yönetimine işbirliği çağrısını yineledi.

KKTC’nin turizm eğitim inşaat sektörü ile diğer alanlarda yakaladığı gelişimi ifade eden Tatar, otelleri denizi kumu güneşi ile de önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Su projesi sonrası elektrik projesinin de hayata geçmesiyle KKTC’nin daha da gelişeceğini belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıktığını ve geliştirdiğini kaydetti.

Tatar, egemen bir halk ve bağımsız bir devlet çatısı altında Kıbrıs’ta adil, sürdürülebilir, güvenlik huzur içinde yaşayacakları bir anlaşma istediklerini belirterek, Kıbrıs’ta işbirliğine ihtiyaç olduğunu, iki devletin enerji başta olmak üzere her alanda iş birliği yapabileceğini belirtti.

Kıbrıs’ta bir birine saygı göstermek zorunda olduklarını ifade eden Tatar, devleti ve Kıbrıs Türk halkını geleceğe güvenli bir şekilde taşımanın önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin gelişimini ve girişimciliğini tebrik eden Tatar, Manchester’de yoğun ve yararlı görüşmeler yaptığını kaydetti.

Her yerde tek yürek olduklarını, her zaman kardeşlerinin başarılarına destek olmaya devam edeceğini ifade eden Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gururları olduğunu, yılmadan taş üstüne taş koyarak yatırım yapan herkesi tebrik etti, başarılar diledi.

Tatar, Avustralya ziyaretini de anlatarak, İngiltere, Türkiye ve dünyadaki tüm Kıbrıslı Türklerin beklentisi olan KKTC devletini geliştirmek ve geleceğe taşımak için tüm kesimlerle çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Müslüman toplumla da birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Tatar, nereden nereye geldiklerini unutmadan gençler için devlet için gelecek için hep birlikte mücadele etmeye ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.