Başbakan Ünal Üstel’in kabinede değişikliğe gitmesinin ardından bugün Maliye Bakanlığında görev değişikliği yapıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova, bugün görevi UBP Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan’dan devraldı.

Maliye Bakanlığında düzenlenen devir teslim törenine bakanlık müsteşarları ve bazı bakanlık bürokratları da katıldı.

Devir teslim töreninde Alişan Şan ve Özdemir Berova basına kısa açıklamalarda bulundu.

- Alişan Şan

Alişan Şan, geçen yıl 26 Temmuz’da üstlenmiş olduğu Maliye Bakanı görevini bugün itibarıyla Özdemir Berevo’ya devrettiğini ifade ederek, Berova’ya görevinde başarılar diledi.

Ülkenin zor bir ekonomik süreçten geçtiğini, dünyada ve coğrafyada yaşanan sosyal ve ekonomik olayların ülkeyi de etkilediğini belirten Şan, 2018’de rahip Brunson krizi ile başlayan, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden süreç ve en son da 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremle birlikte, ülkedeki sosyo-ekonomik koşulların daha da zorlaştığını, böyle bir süreç içerisinde kendisinin ve ekip arkadaşlarının göreve geldiklerini ve ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Alişan Şan, görevi süresince “şeffaflığa, tasarrufa, hesap verebilirliğe” önem gösterdiğini belirtti.

Alişan Şan, halka, bu zor ekonomik koşulları yansıtmamak için hükümet, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, bu süreçte bazı “kritik” adımlar attıklarını da kaydetti.

Şan, “Özellikle göreve geldiğim zamandan bugüne kadar yüzde 30’un üzerinde bir hayat pahalılığı oldu. Bu son 10-15 yılın en yüksek hayat pahalılığı oranı olacak diye düşünüyoruz” diyerek, bu ekonomik şartlarda çalışanlar, emekliler, sosyal yardım alanlar ve öğrenciler ile diğer sektörlerde çalışanların bunu en hafif şekilde hissetmesi için her türlü çaba gösterdiklerini söyledi.

Şan, HP artışlarını hiç aksatmadan yerine getirdiklerini, 2010 sonrası işe giren çalışanlara yüzde 8’e varan artış yaptıklarını, yeni yılda vergi düzenlemesiyle “az kazanandan, az vergi” uygulamasını başlattıklarını ve HP’nin yüzde 35-37’lerde olduğu bir dönemde yüzde 55’lere varan maaşlarda bir artış yapıldığını aktararak, “Ülkedeki bu ezici ekonomik koşulların hafif hissedilmesi için hükümetimiz de Maliye Bakanlığımız da elinden gelen çabayı göstermiştir” dedi.

Şan ayrıca, hükümetin ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye’nin desteği ile de, çiftçilere, hayvan yetiştiricisine ve diğer sektörlere bütçenin dışında ek kaynaklar yarattıklarını da belirtti.

Göreve geldiği dönemde maaşların ödenmesinde birtakım sıkıntıların yaşandığını anımsatan Şan, “Bugün görevimi Berova’ya devrederken bir nebze de olsa gönül rahatlığı ile devrediyorum. Bugün aldığımız rakamlara baktığımızda, bir maaş ve fazlası bir kaynağımız vardır. Bu bir yıllık dönem içerisinde çabalarımızla bunu bir yerde başarabildiğimiz inancındayım” dedi.

“Berova’nın da bu görevi, bu bayrağı daha ileri noktaya götüreceğine inanıyorum” diyen Şan, Başbakan’ın takdiri ile göreve başladım. Bu bir nöbettir, görev sırasıdır. Başbakan’ın takdiriyle bu görevim sonlanmış bulunmaktadır. Değerli dostum Berova’ya bu görevi devrediyorum. Yeni görevinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Şan, kendisine bu görevi veren Başbakan Ünal Üstel’e, görev süresi içerisinde birlikte çalıştığı tüm çalışma arkadaşlarına ve bürokratlara teşekkür etti. Şan ayrıca sendika temsilcilerine ve muhalefete de teşekkür etti.

-Özdemir Berova

Özdemir Berova, “Bugün burada bir görev değişimi yapıyoruz” diyerek, Alişan Şan ile parlamentoda birlikte çalıştıklarını ve kendisine çok değer verdiğini söyledi.

Berova, Alişan Şan’ın zor bir dönemde görevi üstlenmiş olduğunu ve yapmış olduğu icraatlar ile büyük bir sıkıntı oluşmadan bugünlere gelinmesini sağlayan kişilerden biri olduğunu belirterek, hükümetin ve Maliye Bakanlığı’nın, yüzde 30’lara varan bir hayat pahalılığı ile mücadele vererek, halkın bundan en az bir şekilde etkilenmesi için büyük çabalar sarfettiğini söyledi.

Berova, Başbakan Üstel’in takdiriyle Maliye Bakanlığında bir görev değişikliği yapıldığını belirterek, “Bu tür değişiklikler zaman zaman siyaset içinde olan değişikliklerdir. Ben de daha önce iki kez bakanlık görevine geldim ve iki kez de bakanlığı devretmiş bir kişi olarak siyasetin bu tür davranışlarına alışmış bir kişiyim, zor bir zamanda, zor bir görev üstlendiğimizin de farkındayız.” dedi.