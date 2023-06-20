En çok yağış Ercan’a düştü En çok yağış Ercan’a düştü

Maliye Bakanlığı açıklamasında “Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, mart ayı ek mesaileri ödendi” denildi