Maliye Bakanlığı açıklamasında “Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, mart ayı ek mesaileri ödendi” denildi
Maliye Bakanlığı, Mart ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini duyurdu
Maliye Bakanlığı açıklamasında “Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, mart ayı ek mesaileri ödendi” denildi
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